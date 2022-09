Popper: viajó desde Brasil con una poderosa sustancia alucinógena, pero no pudo engañar al escáner de Aeroparque

Al despachar el equipaje en el aeropuerto de San Pablo nadie notó nada raro. El pasajero subió tranquilo al vuelo de la empresa Gol con destino al aeroparque metropolitano. Pero allí terminó el engaño. Agentes de AFIP-Aduana controlaron con un escáner las valijas y descubrieron la sorpresa, que ni siquiera estaba oculta: 111 frascos de una potente sustancia psicoactiva.

Se trata del segundo decomiso de popper realizado en pocos días en las estaciones aéreas. Y este años suman 315 los frascos de esa droga que fueron incautados por AFIP-Aduana.

En el caso del hallazgo en el aeroparque metropolitano, los frascos de popper eran transportados por un argentino, que se presentó como empresario al ser indagado y fue imputado por el intento de contrabando, aunque al no tener antecedentes penales y no haber intentado ocultar la sustancia -estaban los frascos en la valija, a la vista de quien abriese el equipaje- no quedó detenido.

La causa quedó radicada en el juzgado federal en lo penal económico N° 6, a cargo de Marcelo Aguinsky.

Un argentino transportaba 111 frascos de popper desde Brasil

Se trata de una droga que potencia las sensaciones en encuentros sexuales, y esa supuesta característica de estimular el deseo lo volvería un producto que se comercializaría en forma clandestina en sex-shops.

Más allá de los encuentros íntimos de común acuerdo, la sustancia aparece varias veces vinculada a casos de ataques sexuales.

Qué es el popper

Los poppers se administran mediante inhalación, ya sea directamente desde el frasco en el que se comercializan -en algunos países no figura como sustancia psicoactiva prohibida- o desde una tela impregnada con la sustancia, aprovechando su elevada volatilidad. También existen mascarillas de inhalación que permiten, por un lado, evitar la excesiva evaporación de la sustancia, incrementando la eficiencia en la administración y, por otro lado, impedir que el contacto del líquido con el oxígeno del aire degrade la droga.

El consumo de esta sustancia es siempre mediante inhalación de sus vapores, ya que, si se consumiera por vía oral, podría ocasionar severos daños en el organismo, incluyendo la muerte.

Entre los efectos que se buscan tras su administración se encuentran: euforia, incremento de la sensibilidad táctil, dilatación de esfínteres en los genitales femeninos y masculinos, y aumento del deseo sexual.

Como resultado general de estos efectos individuales, los usuarios de Popper manifiestan experimentar actos sexuales más placenteros y por ello, lo utilizan antes o en el transcurso de las relaciones.