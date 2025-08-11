Por qué clausuraron la finca “Karina”

En Aguas Blancas, Salta, la Justicia Federal clausuró la finca “Karina” tras descubrir una red de contrabando. La investigación, iniciada el 26 de mayo, reveló que desde esta propiedad, ubicada a solo dos kilómetros de la frontera con Bolivia, se realizaba el ingreso y egreso ilegal de mercaderías. Once personas fueron detenidas -entre ellos, una policía provincial- acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando agravado. La operatoria generaba ganancias millonarias y evadía los controles aduaneros.

La clausura de la finca “Karina” responde a una investigación que destapó una red de contrabando a gran escala. El predio era un punto clave para el ingreso y egreso ilegal de mercancías entre Argentina y Bolivia, para evitar los controles aduaneros. La magnitud de la operación, la estructura de la banda y la seriedad de los delitos imputados fueron cruciales para que la Justicia Federal ordenara el cierre y la detención de los implicados.

El modus operandi del contrabando en “Karina”

La finca “Karina” era el corazón de la operación. Vehículos y gomones cruzaban el río Bermejo repletos de mercancía diversa, desde alimentos y textiles hasta vehículos. La propiedad contaba con una playa adaptada para el desembarco y puntos de control donde se cobraba por el tránsito de la mercancía. Se estima que unos 300 vehículos circulaban diariamente y generaban ganancias millonarias.

La vista desde el dron que mostraba cómo funcionaba el punto de contrabando Gendarmería Nacional

La investigación

La investigación identificó a varios individuos clave en la red de contrabando. Alfredo Salazar, desde Bolivia, coordinaba el envío de mercancías. En Argentina, José Suárez, junto a los hermanos Cardozo y Pedro Rivero, supervisaban el ingreso de vehículos y el cruce hacia Bolivia. Entre los detenidos figura una policía, María Laura Tintilay, acusada de facilitar la operación.

La investigación se sustentó en diversas pruebas:

Información de inteligencia sobre actividades ilegales en la finca.

Trabajo de campo de Gendarmería Nacional.

Un agente encubierto que confirmó el flujo de vehículos y mercancías.

Un video grabado por un dron que reveló la magnitud de la operación.

Allanamientos en la finca y otros domicilios, con incautación de documentación y pruebas.

El fiscal Marcos Romero resaltó la importancia del video del dron, que mostró la cantidad de vehículos en la playa y el constante cruce de gomones.

El fiscal destacó la importancia del video capturado por el dron para continuar con la investigación Gendarmería Nacional

Según ARCA y la DGA, el movimiento económico anual generado por el contrabando en la finca “Karina” alcanzaba los $2.975.392.851,56, con un promedio mensual de casi $229.000.000.

Consecuencias

Tras la clausura, se dispuso una consigna fija de Gendarmería Nacional para evitar que se reanuden las actividades ilegales. Se ordenó el análisis de los teléfonos incautados y continúan con la investigación para identificar a otros implicados. La causa sigue abierta y se esperan nuevas pruebas.

La Justicia Federal considera que el contrabando en Aguas Blancas es parte de una estructura organizada con complicidades locales e internacionales. El caso podría generar nuevas imputaciones y reforzar los controles en la zona, donde el cruce informal de mercancías es una práctica común, tolerada por quienes se benefician de la informalidad y la falta de fiscalización.

