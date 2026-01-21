Por una huella dactilar: cayó una viuda negra que atacó a un hombre en la ciudad

La madrugada estaba empezando a ceder cuando una joven cruzó el hall de un edificio de Villa del Parque con paso rápido y una botella plástica en la mano. Las cámaras la siguieron mientras empujaba la puerta de vidrio y se perdía en la calle, sin mirar atrás. Minutos antes había estado en el departamento de un hombre al que había conocido por una aplicación de citas y al que drogó. Al despertar, él notaría que estaba solo, que no recordaba casi nada de las horas anteriores y que faltaban varias de sus pertenencias.

Tras más de medio año de investigación, la Policía de la Ciudad detuvo en Villa Urquiza a una joven de 24 años acusada de integrar una banda que cometía robos mediante la modalidad conocida como “viuda negra”. La captura se concretó durante un allanamiento realizado en un departamento situado en Valdenegro al 3400, tras una investigación que se había iniciado a partir del hecho ocurrido el 1 de junio de 2025 en el barrio de Villa del Parque.

Según la causa, ese día el hombre llevó a su domicilio, situado en la calle Nogoyá al 2400, a la joven que había conocido a través de una aplicación de citas. Allí compartieron bebidas alcohólicas hasta que la víctima perdió el conocimiento. Cuando despertó, la mujer ya no se encontraba en el departamento y constató el faltante de distintas pertenencias.

A partir de ese episodio se inició una pesquisa que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamientos en la zona y pericias forenses.

Los registros de video permitieron reconstruir los movimientos de la sospechosa antes y después del encuentro. De acuerdo con los investigadores, la imputada no actuó sola: habría ingresado al domicilio del damnificado junto a otros hombres, con quienes concretó el robo mientras la víctima permanecía inconsciente. Esa línea de trabajo llevó a la División Investigaciones Comunales 11 a profundizar el seguimiento de las imágenes para obtener referencias físicas y conductuales que permitieran avanzar hacia una identificación.

Por una huella dactilar: cayó una viuda negra que atacó a un hombre en la ciudad

La intervención de la Superintendencia de Policía Científica se volvió determinante en esa etapa. El personal de la unidad levantó diversos rastros en el domicilio de la víctima, entre ellos una huella dactilar que resultó clave.

Ese indicio fue obtenido en un conjunto de elementos utilizados durante la noche del ataque: copas de vidrio, un vaso de vidrio y dos latas de energizantes. Tras un trabajo minucioso de separación, limpieza y fijación, los peritos pudieron recuperar trazos aptos para ser incorporados a las bases de datos de identificación.

Esos registros fueron remitidos a la sección AFIS, dependiente de la División Identificaciones Papiloscópicas. Allí se realizó el cruzamiento con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, cuyos resultados arrojaron la identidad de la joven viuda negra.

La coincidencia entre la huella y el perfil vinculado a la sospechosa permitió confirmar que se trataba de la misma persona que aparecía en los registros de las cámaras.

Con la identificación establecida, los investigadores se enfocaron en determinar su paradero.

Según fuentes policiales citadas en el parte oficial, la imputada cambiaba de domicilio con frecuencia para evitar ser localizada. Sin embargo, los seguimientos y verificaciones permitieron establecer que se encontraba residiendo en una vivienda de Villa Urquiza.

En ese contexto se solicitó la orden de allanamiento que finalmente fue otorgada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11. El procedimiento se desarrolló sin incidentes.

Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, una cámara y tres remeras que serían de interés para la investigación, además de dos sedantes cuya procedencia y composición serán analizadas.

En las imágenes difundidas por la fuerza se observa parte del material incautado, entre ellos ropa, dispositivos electrónicos y el envoltorio donde se encontraron las pastillas.

La joven fue detenida en el interior del departamento y puesta a disposición de la Justicia. El juzgado interviniente labró actuaciones por robo en poblado y en banda, figura que contempla la participación de más de una persona en el hecho investigado.