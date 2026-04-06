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Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abusar sexualmente de los compañeros de colegio de sus hijos

La decisión fue tomada por el juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard

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LA NACIONGabriel Di Nicola
El empresario Marcelo Porcel
El empresario Marcelo PorcelRedes

El juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard procesó sin prisión preventiva a Marcelo Porcel, el empresario investigado por haber abusado sexualmente de los compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Si bien no dictó la prisión preventiva, el magistrado le prohibió al empresario salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.

“Porcel fue procesado por abuso gravemente ultrajante y corrupción de menores”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Porcel había sido indagado el 18 de marzo pasado. En la audiencia no contestó preguntas del juez ni del fiscal Pablo Turano, funcionario que tiene delegada la investigación. Sí había dicho que era inocente.

El fiscal Turano había pedido en dos oportunidades la indagatoria del empresario como imputado de abuso sexual ultrajante en perjuicio de varios compañeros de colegio de sus hijos.

En el primer dictamen, presentado el 3 de diciembre pasado, el representante del Ministerio Público le había atribuido siete casos de abusos.

En el segundo, el 25 de febrero pasado, el fiscal Turano agregó las denuncias de otras tres víctimas que se sumaron al expediente en enero pasado.

Por Gabriel Di Nicola
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