“Propios fracasos”: tras el último giro en la causa por el crimen de Andrés Blaquier, un duro cuestionamiento de jueces hacia Sergio Berni

El giro en la causa donde se investiga el homicidio del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un tiro en el pecho, y la detención de dos sospechosos que no tenían relación con la banda de la que informó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en una conferencia de prensa hecha 36 horas después del crimen, en la que criticó el trabajo hecho por la Justicia, tuvo una dura respuesta de una agrupación de jueces penales de la provincia de Buenos Aires. En alusión directa a aquel ataque, afirmaron que la “práctica de echar culpas a otros por los propios fracasos se vuelve aún más peligrosa cuando viene acompañada de una puesta en escena que se desvanece rápidamente”.

El lunes de 31 de octubre pasado, 36 horas después de que en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar, asesinaran de un balazo en el pecho a Blaquier, de 62 años, Berni convocó a una conferencia de prensa para hablar de la detención de Luciano González, alias Lucianito, de 18 años, que fue presentado como el “presunto homicida”. El ministro apuntó contra la Justicia: “En septiembre pedimos la detención. El juez de Garantías debería estar acá dando explicaciones. Dice que no hace lugar a la detención. Como si eso fuera poco, no solo lo hicimos en septiembre, también en octubre, hace muy poquito, pedimos la detención de este delincuente por robo agravado por el uso de arma de fuego y todavía estamos esperando que la Justicia se dedique a estudiar el caso”.

Pero, 12 días después, un adolescente de 16 años fue detenido, acusado de ser el tirador que mató a Blaquier. Y 48 horas más tarde era arrestado un segundo sospechoso, de 17 años, por su participación en el crimen. Ambos imputados no tendrían relación con Lucianito, a quien la Justicia desvinculó del caso porque los estudios antropométricos realizados sobre las imágenes de cámaras que captaron a los sospechosos no coincidían con sus rasgos físicos y, además, en las indagatorias se advirtió que no tenía ninguna lesión producto de la dura caída que el homicida sufrió cuando huía con la poderosa BMW 1200 del agroempresario, tras el crimen.

“La práctica de echar culpas a otros por los propios fracasos, se vuelve aún más peligrosa cuando viene acompañada de una puesta en escena que se desvanece rápidamente por el carácter burdo de una maniobra tan inexplicable como lastimosa. Poco favor hace la mentira a la memoria de quienes mueren por causa del delito”, afirmó la Red de Jueces Penales Bonaerenses en un comunicado que lleva las firmas de su presidente y su secretario, Juan Sebastián Galarreta y Julio Andrés Grassi, respectivamente.

En el comunicado, la agrupación de magistrados hizo hincapié en la polémica conferencia de prensa de Berni. “A los dos días del homicidio, el ministro ofreció una conferencia de prensa en la que precisó detalles acerca del caso, donde no solo inculpó a los nombrados [Lucianito y Brisa Villarreal] como los sospechosos del crimen, sino que además sostuvo que ‘esto no es un hecho aislado, esto es lo que nos pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires’, expresando que ya habían pedido la detención del imputado antes del homicidio, sin obtener respuesta favorable . Por tal razón, enfatizó que lo ocurrido fue la ´crónica de una muerte anunciada´, para agregar: ´No podemos dejar de interpelar a todos los actores que son responsables de la seguridad. Nosotros en el Ministerio de la Seguridad en realidad somos el Ministerio de la Policía, donde hacemos todos los esfuerzos habidos y por haber. No es casualidad que en menos de 24 horas el fiscal haya sindicado dos sospechosos y ya están detenidos…. Me parece que esta muerte tiene que servir para interpelar a todos y cada uno de los actores que tienen la responsabilidad de construir seguridad… No podemos seguir soportando en la provincia de Buenos Aires un sistema de Justicia que deja a los delincuentes y asesinos en libertad… Esta es la Justicia que tenemos, cuando los demás estamentos del estado no asumen su responsabilidad ineludible´. El ministro Berni, incluso, repartió fotocopias de las hipotéticas pruebas conforme las cuales, un Juez de Garantías [al que el funcionario no identificó] interviniente se había negado a detener a quienes luego cometieron el crimen”.

Con el avance de la investigación, la hipótesis que señalaba a Lucianito como autor material del crimen se desvaneció. “La enérgica alocución del ministro, en su conferencia de prensa, se desplomó porque la hipótesis inicial fue desplazada por otra, liberando de sospechas a Villarreal y a su expareja, Lucianito González”, reza el documento de la Red de Jueces Penales Bonaerenses.

Además, la agrupación de magistrados sostuvo: “La política criminal no solo es una construcción colectiva, es también una construcción democrática consistente en políticas activas para prevenir y neutralizar la criminalidad en el ámbito de un Estado Constitucional de derecho. Ello importa, de parte de jueces y juezas, un compromiso constante para que la seguridad de la población no se sostenga al precio de renunciar a los derechos de los habitantes, de cuya protección es también responsable el Poder Judicial. La queja contra la actuación de jueces y juezas, al punto de montar un escenario fraguado para denostar su trabajo, remite a discursos autoritarios y facilistas que, bajo el pretexto de combatir el delito, solo derivan en más dolor y más injusticias para quienes habitan la provincia”.

