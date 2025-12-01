Puerto Madero: encontraron flotando el cuerpo de un hombre de 40 años cerca del casino

El cuerpo sin vida de un hombre de 40 años fue hallado el sábado por la tarde en Puerto Madero, a escasos metros del casino flotante, en un operativo que movilizó a Prefectura Naval, Bomberos de la Ciudad y el SAME.

Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el hallazgo ocurrió cuando personal de Prefectura patrullaba la zona de Transportes Navales y Colonia Express, y advirtió la presencia de un cuerpo flotando en el agua.

Al detectar la situación, los agentes dieron aviso inmediato a Bomberos de la Ciudad, que se desplazó al lugar. A las 16.12, una embarcación logró acercarse al punto señalado -Dellepiane 155- y retiró el cuerpo.

El cuerpo sin vida de un hombre de 40 años fue hallado el sábado por la tarde en Puerto Madero, a escasos metros del Casino Flotante de Puerto Madero Archivo

Poco después arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), cuyo personal confirmó el fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Tras la intervención inicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que deberá determinar las causas precisas de la muerte y si existieron lesiones previas al ingreso al agua.

De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los investigadores, no se descarta que el hombre se hubiera arrojado desde el casino flotante. Se espera el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

Prefectura y la Policía porteña también trabajaban en la reconstrucción de los minutos previos al hallazgo para establecer si hubo testigos o movimientos inusuales registrados por los operadores del complejo.

Agentes de Prefectura rescataron el cuerpo de la víctima el sábado por la tarde Policía de la Ciudad

Este episodio se suma a otro ocurrido apenas dos días antes, también en Puerto Madero, cuando un hombre fue encontrado muerto en el Dique 3 tras un operativo de búsqueda que se extendió por aproximadamente dos horas y que involucró a personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y Prefectura Naval Argentina.

Ese caso comenzó cerca de las 6.05 del viernes, cuando un peatón dio aviso al ver a una persona caer al agua en las inmediaciones del Puente de la Mujer. Según el testimonio inicial del denunciante y de otras personas que circulaban por la zona, la víctima —de entre 25 y 35 años- se habría arrojado voluntariamente al dique.

Al iniciar el operativo, los agentes encontraron una camisa, un par de zapatillas y unas medias sobre uno de los accesos peatonales, prendas que se presume pertenecían al hombre y que quedaron bajo resguardo policial.

Hallaron el cuerpo de un hombre en el Dique 3 de Puerto Madero tras un operativo de búsqueda

El despliegue incluyó patrullajes desde los bordes del dique y la intervención de buzos con trajes de neopreno, embarcaciones de Prefectura y maniobras de inspección desde distintos puntos del perímetro.

La profundidad moderada del espejo de agua, sin corriente interna, facilitó el trabajo de búsqueda, aunque la oscuridad del amanecer redujo la visibilidad en los primeros minutos.

Con el avance del operativo, los equipos ampliaron el área de rastrillaje hacia distintos sectores del dique, mientras una unidad del SAME permanecía en el lugar ante cualquier eventual rescate de emergencia.

Finalmente, cerca de las 8, personal de Prefectura localizó un cuerpo sumergido y lo retiró para las primeras verificaciones. La identidad del hombre no fue dada a conocer y la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía, que ordenó analizar cámaras de seguridad y realizar peritajes para reconstruir la secuencia.