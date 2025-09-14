Puerto Madero: un conductor chocó su Audi contra una columna del hotel Hilton

La madrugada de este domingo comenzó con un accidente en el barrio porteño de Puerto Madero, cuando un auto chocó contra una de las columnas de la entrada del reconocido hotel Hilton. Producto del siniestro, dos hombres que iban en el coche resultaron heridos y hubo demoras en la circulación por la zona durante casi una hora.

El accidente ocurrió cerca de las 4.30 en la entrada del hotel ubicado en la calle Macacha Güemes 351 entre Olga Cossettini y Juana Manso, cuando -por razones que se desconocen- un Audi TT que circulaba a alta velocidad no llegó a estacionar en la dársena de entrada de vehículos del hotel e impactó contra una columna metros más adelante.

Según pudo saber LA NACIÓN, efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar para asistir en el operativo, mientras que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) atendió a dos hombres de 20 y 28 años con lesiones leves que no requirieron traslados a hospitales. El vehículo, por otra parte, quedó abollado en la parte delantera.

Así quedó el Audi TT tras el choque contra el Hilton

Tal como puede verse en los videos del lugar, el auto de lujo impactó contra una de las columnas que está ubicada a pocos metros de la entrada del hotel y de los ventanales de vidrio que separan el hall de la vereda. Al haber ocurrido durante horas de la madrugada, no había transeúntes ni turistas en la calle.