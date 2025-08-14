Puerto Madryn: cómo sigue el caso del hombre que ofrecía paseos gratis en kayak y abusaba de mujeres

En medio de la investigación contra un hombre por abusar de mujeres a las que las llevaba a pasear en kayak en el mar a la altura de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, la Justicia local ordenó la detención de una mujer acusada de haber entregado su hija al atacante para que cometiera el delito. La víctima confirmó que su madre estaba presente en el lugar al momento del hecho. La Fiscalía ahora investiga si existen otras posibles víctimas vinculadas al mismo modus operandi.

El caso salió a la luz luego de que el Ministerio Público Fiscal de Chubut descubriera que había un hombre, cuyas iniciales son D.R., que mediante un perfil falso en Facebook ofrecía un paseo nocturno gratuito en kayak. De esta manera, se contactaba con sus víctimas -hasta el momento dos- y una vez que arreglaban el encuentro, las pasaba a buscar, las llevaba a playas aisladas y allí cometía los abusos sexuales. El agresor quedó detenido días atrás.

Abusos en paseos en kayak: detuvieron a la madre de una víctima acusada de haber entregado su hija al agresor Ente de Turismo de Puerto Madryn

En las últimas horas, en tanto, la Justicia de esa provincia detuvo e imputó a una madre por haber estado con su hija en la playa Paraná. “La mujer permaneció en el lugar donde se produjo el abuso”, informaron las fuentes judiciales según pudo saber LA NACION. La denuncia sobre esa situación fue radicada por un familiar de la víctima.

Para los investigadores, fue clave la declaración que hizo en Cámara Gesell la menor abusada, que se realizó este martes. “Se pudo escuchar a la niña víctima. Ella sindicó la participación de su madre en la consumación del delito de abuso sexual con acceso carnal”, indicó el fiscal Emiliano Otero.

La audiencia contra la detenida se realizó ese mismo día y la mujer fue acusada como “cooperadora” del delito de abuso. A pedido de la fiscal de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales, Anya Puchetta, el juez Daniel Yangüela dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa judicial.

La madre de la adolescente fue imputada en el marco del artículo 133 del Código Penal, que dice que los ascendientes de las víctimas que cooperen a la perpetración de los delitos de abusos tendrán la misma pena que los autores, prevista por la ley argentina de entre 6 y 15 años de prisión.