Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Juan Elmo Moyano, histórico médico del plantel de Los Pumas, murió en Punta del Este tras ser atropellado por un conductor borracho de 22 años. La víctima, de 78 años y conocida como “Mito”, disfrutaba de una caminata por la rambla de la Playa Mansa cuando fue embestida brutalmente.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, poco antes de las 11, cuando el vehículo —que circulaba fuera de control, según quedó registrado en una cámara de seguridad a la que accedió el periodista uruguayo Marcelo Umpierrez— subió a la vereda y arrolló al hombre, quien quedó atrapado debajo del rodado. Gravemente herido, Moyano fue trasladado por la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II a un sanatorio de Maldonado, donde falleció horas después como consecuencia de las lesiones.

Desde el centro de salud informaron que presentaba fracturas de cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. De acuerdo con el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado, el choque ocurrió en la rambla Claudio Williman, en la esquina con Capricornio. El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años y sin antecedentes penales. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo, con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la causa interviene la jueza penal de turno, Sylvana Karina García Noroya, quien formalizó la imputación del joven como presunto autor de homicidio culposo. Como medidas cautelares, se dispusieron la fijación de domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y la prohibición de conducir vehículos motorizados por 120 días, según informó el diario uruguayo El País.

Desde la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) expresaron sus condolencias: “El Consejo Directivo de la institución expresa sus condolencias por el fallecimiento de Juan Elmo “Mito” Moyano, referente e incansable colaborador de Deportiva Francesa, que ocupó diferentes posiciones en la URBA. Acompañamos a su familia, a sus amigos y al club en este momento de profunda tristeza".

“La Agrupación Veteran Rugbiers despide con profundo pesar al entrañable Mito, gran dirigente y entusiasta colaborador de esta institución, acompañando a su familia en este triste momento”, fue uno de los tantos sentidos mensajes que se publicaron en los avisos fúnebres de este diario para recordar al histórico Puma.

“Nuestro querido doctor”

Desde el club Asociación Deportiva Francesa escribieron en sus redes otro sentido mensaje: “Hoy nos toca despedir a nuestro querido Dr. Juan Elmo Moyano, para todos Mito, por un muy lamentable accidente de tránsito que sufrió en Punta del Este. Mito es una verdadera leyenda de Depo. Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior”.

“Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a serlo de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90. Representó al club en distintos cargos en la URBA. También fue encargado y organizador de giras del club por Argentina y por el mundo. Actualmente, integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de la organización de los almuerzos de veteranos”, prosiguió la publicación.

“Siempre te vamos a recordar como alguien que compartió su tiempo, talento y carisma en todo lo que necesitaba el club durante estos años. Para muchos de los que hoy somos dirigentes, entrenadores o colaboradores de PS, juveniles o infantiles, nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior. Se puede decir que Mito también era un embajador de Depo, por la forma en que lo recibían e identificaban con nosotros en los distintos clubes [...] Un saludo muy grande a Patricia y a toda tu familia en este difícil momento. Mito, gracias por todo lo que nos compartiste y enseñaste. Vamos a seguir tu ejemplo”, cerró el posteo.