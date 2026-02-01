Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el séptimo puesto de los los Pumas 7s en Singapur

Con cuatro derrotas y una victoria, Los Pumas 7s se ubicaron séptimos en la tercera etapa del Circuito Mundial de Seven 2025-2026 que se disputó este fin de semana en el estadio Nacional de Singapur y continúan sextos en la tabla de posiciones.

El combinado argentino integró el Grupo B y en la primera etapa cayó ante Australia 19-14, Nueva Zelanda 26-20 y Francia 19-15. Así, debió competir por el quinto lugar y en el primer cruce fue superado por España 26-12. En su última presentación, derrotó a Gran Bretaña 14-10 y terminó penúltimo, por lo que sumó siete puntos para la clasificación general.

La Argentina acumula 32 unidades en la general que domina Fiji, ganador de la etapa en Singapur al derrotar en la definición a los franceses, con 52. Los All Blacks son escoltas con 48 tantos seguidos de Sudáfrica y Francia (46); y Australia (38). Detrás del elenco albiceleste están España (26) y Gran Bretaña (24).

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora lo conformaron Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara. Los mismos serán parte del plantel en la siguiente etapa, que será el Seven de Perth el próximo fin de semana.

Los Pumas 7s se ubicaron penúltimos en la tercera etapa del Circuito Mundial de Seven

Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

Seven de Kallang (Singapur) - 7°

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas 7s en el sexto lugar World Seven Series

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial