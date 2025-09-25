Qué decía el mensaje del jefe narco en la transmisión en vivo de las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

Una frase, utilizada por un jefe narco peruano, reveló el macabro propósito detrás de la transmisión en vivo de las torturas infligidas a tres jóvenes en La Matanza. Lara Gutiérrez, Morena Verri y Brenda del Castillo fueron sometidas a tormentos antes de ser asesinadas y descuartizadas. El líder de la banda buscaba enviar un mensaje claro a sus subordinados.

Habló la madre de Brenda, una de las chicas halladas muertas en Florencio Varela

El mensaje del jefe narco en la transmisión en vivo de las torturas

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, integrantes de la banda liderada por el narco se conectaron a una cuenta en redes sociales y, una vez online, el jefe ordenó a los sicarios que comenzaran la tortura, bajo la frase: “Así le va a quien me roba”. Este dato surgió durante allanamientos en la Villa Zavaleta, con la detención de ocho acusados de integrar la organización responsable de los asesinatos. Hasta el momento, 12 personas están detenidas por su presunta vinculación con el triple homicidio.

En una casa de Florencio Varela, encontraron los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes Ricardo Pristupluk

Las autopsias revelaron detalles escalofriantes. A Lara (15) le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja y luego de ser sometida a estas torturas, la asesinaron de una puñalada en el cuello. A Morena y Brenda, ambas de 20 años, les aplicaron puntazos. Mientras que a Brenda le quebraron el cuello y la golpearon, a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

Así es la casa donde mataron a Lara, Brenda y Morena

Las principales hipótesis del caso

La principal hipótesis apunta a una venganza narco. Una mujer detenida, sospechosa de participar en los asesinatos, declaró ante la policía que tres hombres de nacionalidad peruana le alquilaron su casa y que mataron a las tres jóvenes porque una de ellas robó cinco kilos de cocaína a un narco que operaba desde la villa 1-11-14. Al revisar el celular de uno de los sospechosos, la policía descubrió la transmisión en vivo de las torturas.

La desaparición y hallazgo de los cuerpos

Las tres jóvenes desaparecieron el viernes pasado en la rotonda de La Tablada. Una cámara de seguridad las grabó cuando abordaban una camioneta Chevrolet Tracker blanca en el cruce de Crovara, entre Bufano y El Tiburón. Cuatro días después, la policía encontró los cuerpos descuartizados y enterrados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

El dolor de las familias de las chicas de La Matanza

Los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos, tras revisar las livideces, la fauna cadavérica y las temperaturas corporales. Esto significa que las tres mujeres, fueron asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez.

Antecedentes de transmisiones de torturas

No es la primera vez que bandas narco recurren a las redes sociales para transmitir en vivo torturas. Hace tres años, una banda transmitió cómo le cortaban los dedos al encargado de un búnker de venta de droga en la villa Sarmiento, en San Martín.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carbajal.