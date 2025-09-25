La primera imagen de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel

Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado en agosto de este año. Desde ese momento, se ordenó su inmediata detención y el empresario gastronómico cumple su condena tras las rejas.

Según dieron a conocer en LAM (América TV), Contardi comparte prisión con el abusador Julio César Grassi y solo es visitado por sus actuales suegros, su pareja y su madre -quien lo visitó solo una vez hasta el momento-. Fue Mauro Szeta, el periodista especializado en policiales, quien estuvo en el programa y brindó información al respecto del proceso judicial de la causa.

“En seis meses, aproximadamente, va a tener un resultado, veremos si favorable para él o no, a la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. Vamos a saber si se confirma el fallo o la casación toma dos alternativas: o lo declara nulo o le baja la pena”, contó.

Mauro Szeta brindó más detalles sobre los días en la cárcel de Cluadio Contardi

Además, el comunicador contó que el abusador se encuentra en la Unidad Penal N.º 41. “Es la misma cárcel donde está (Julio César) Grassi, pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, y me cuentan que él que pone todas sus expectativas en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica”, agregó.

Con respecto a la apelación, comentó: “La Defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no quería ser esto por un juicio por jurados (...) Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes; y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia”.

“Consideran poco fundada la sentencia y exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, agregó Szeta.

Las imágenes de Claudio Contardi en la cárcel que muestra lo desmejorado que se encuentra

Sobre la sentencia, el periodista añadió: “El peritaje oficial es demoledor en términos de la sentencia. El Tribunal toma la pericia como válida, que fue cuestionada por la Defensa porque dijeron que se hizo por Zoom y demás, pero la toman como válida. Es una sentencia atípica, ya que claramente es con perspectiva de género, que te está diciendo ‘no me pidas una cámara de seguridad para un delito de estas características’”.

Por su parte, Ángel de Brito contó que habló en privado con Julieta Prandi sobre esa instancia judicial y reveló que “evidentemente tiene miedo que esto ocurra”. Según informó, la modelo le habría dicho a través de un mensaje: “No voy a hacer declaraciones sobre el juicio y sobre lo que pasó hasta que todo quede definitivamente resuelto”.

Así está Claudio Contardi en prisión (Foto: X @elejercitodelam)

Por último, Pepe Ochoa dio a conocer imágenes exclusivas de Contardi en prisión. “Lo estaban trasladando dentro del penal, como de una unidad a otra, no me quiso decir. Obviamente, el protocolo son las esposas y no mucho más”, añadió. “Al momento de tomar esta fotografía le pidieron, por favor, mire para adelante porque está siempre mirando para abajo. Además, ahí se nota que está desmejorado”, opinó.