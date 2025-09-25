Luego del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, en una vivienda de Florencio Varela, tras una intensa búsqueda, la hermana de la menor de las víctimas publicó en sus redes sociales un fuerte mensaje. “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió en un posteo que ahora es investigado por la Justicia para saber a quién iba dirigido y avanzar en la causa del triple crimen, una trama cuya principal hipótesis gira en torno a una venganza narco de una banda de narcotraficantes peruanos porque, supuestamente, una de las mujeres se habría quedado con un alijo de cocaína. Hay cuatro detenidos.

El posteo de la hermana de Lara, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acuzar (sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, añadió la joven identificada como Agostina Gutiérrez. “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”, cerró.

El posteo de la hermanas de una de las tres víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. @gutierrez_agoss

Sus declaraciones están vinculadas a lo comunicado este miércoles por Luz, prima de Lara, quien contó a los medios que habían tiroteado la casa de Gutiérrez desde una moto. “No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, denunció. El ataque ocurrió a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

En medio de la conmoción por el crimen, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que las jóvenes fueron sometidas a torturas previas a ser asesinadas y que esos ataques fueron transmitidos en directo a través de una red social en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

Habló la madre de Brenda, una de las chicas halladas muertas en Florencio Varela

La investigación gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico y ajustes de cuentas. En ese sentido, se conoció que el narco peruano apuntado como autor de los homicidios habría afirmado mientras mostraba las torturas: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”. Entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado, los integrantes de la banda se conectaron a esa cuenta. Una vez que estuvieron en línea, el jefe ordenó a los sicarios que comenzaran con las torturas contra las tres jóvenes.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas. Según las autopsias, a Lara Gutiérrez le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja. Después de haber sido sometida a las torturas, la adolescente de 15 años fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena y a Brenda les aplicaron puntazos. A la primera mencionada la golpearon y le aplastaron la cabeza; a Brenda, en tanto, le quebraron el cuello.

Las víctimas habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando abordaron una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró a las 23.14 en Florencio Varela, donde finalmente fueron encontrados los cadáveres.

Tras lo ocurrido, Federico, primo de Brenda y de Morena, se refirió al caso, a las denuncias previas, y apuntó contra las autoridades. “Hay mucho prejuicio y lo que no se está diciendo es que hay una banda de narcotraficantes capaz de matar, de descuartizar y de hacer las peores barbaridades a tres jóvenes ante la pasividad de, primero, la Justicia, que no te toma la denuncia, la Policía, que tampoco lo hace, y la seguridad que tardan en tomarse en serio el caso”, se quejó este jueves en diálogo con radio Mitre.

Este jueves, el velatorio de Brenda y de Morena

El velatorio de Brenda y de Morena, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, se realizará este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de San Justo donde los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”.

En tanto, los cuatro detenidos por el triple crimen las jóvenes serán indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperan nuevas pericias en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos sin vida.