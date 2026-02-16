Qué declaró el hombre acusado de atropellar, matar y dejar abandonada a un joven en La Plata

“Venía cansado de trabajar. Cabeceé dos veces. Sentí un impacto como si alguien hubiese arrojado un proyectil y, al entrar en pánico, llegué a mi casa tocando bocina. Me acosté a dormir. Al otro día, en el trabajo, al ver los daños que tenía el auto até cabos y me di cuenta que podía haber sido yo. Me contacté con una abogada y decidí entregarme".

Palabras más, palabras menos, los textuales corresponden a lo afirmado por Julio Cornelio Guerra Torres, el ciudadano peruano de 41 años acusado de atropellar, matar y dejar abandonada a un joven en La Plata, cuando fue indagado por el fiscal Fernando Padován, a cargo de la investigación iniciada por el fallecimiento de Eugenia Carril.

Las filmaciones que permitieron identificar al sospechoso

La víctima tenía 18 años. La noche del viernes pasado, cerca de las 22.30, regresaba a su casa después de haber salido del curso de ingreso de la Facultad de Humanidades. Fue arrollada por un automóvil cuando caminaba por la banquina de la calle 96, después de haberse bajado de un colectivo de la Línea Este.

“El acusado no pudo responder las preguntas del fiscal Padován durante la indagatoria. Entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público le preguntó si, ante la severidad de los daños que presentaba su auto no perdió el control o si llegó a esquivar algo. También lo consultó de por qué no dio aviso a los servicios de emergencia cuando sospechó de un intento de robo o ataque, sobre todo porque su casa está situada a 200 metros de donde sucedió todo”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Guerra Torres fue indagado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria automotor y por abandono de persona o no prestar socorro.

Julio Cornelio Guerra Torres, el acusado Policía

“Se profundizó la investigación y para lo incipiente de la misma se reunieron elementos de cargo suficiente para sostener la autoría y el grado de sospecha. En la causa se incorporaron testimonios de vecinos y conocidos, filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas que permitieron reconstruir lo acontecido en el momento del hecho y con posterioridad. A Guerra Torres [que conducía un vehículo Chevrolet Meriva negro] se le reprocha no solo no haber advertido la circulación de la víctima por la banquina, sino haberse dado a la fuga y no socorrerla o llamar a los servicios de emergencia”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Al fundamentar el pedido de detención de Guerra Torres ante el juez de Garantías Juan Massi, el fiscal Padován sostuvo: “Tengo en cuenta la objetiva y provisional valoración de los contornos del hecho permiten presumir acerca de la existencia de riesgos procesales concretos, considerando especialmente la actitud temeraria emprendida por el acusado, quien no solo circulaba imprudentemente en horario nocturno, sino que tras embestir a la víctima, en vez de detenerse y de asistir a la víctima decidió darse a la fuga, vías de hecho que denotan un total desprecio por el bien jurídico protegido, significando ello una acción jurídicamente desaprobada y una concreción de ese riesgo en el resultado”.

En la investigación colaboraron con el fiscal Padován detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Guerra Torres se entregó ayer, después de que por orden de la Justicia el sábado a la noche fuera allanada su casa.