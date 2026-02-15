Se entregó el sospechoso de atropellar, matar y dejar abandonada a una joven de 18 años que volvía de la facultad

Un hombre fue aprehendido acusado de atropellar y abandonar a una joven de 18 años en la ciudad de La Plata. La víctima fue hallada sin vida en la esquina de 3 y 96, en el marco de la investigación que llevó adelante la DDI La Plata junto con personal del Destacamento Aeropuerto. El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4.

El procedimiento se inició por un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una joven fallecida en la vía pública. En paralelo, una mujer se presentó en el Destacamento Aeropuerto para denunciar la desaparición de su hija, que no había regresado a su domicilio desde las 22.30 del día anterior, cuando volvía de la facultad. Al aportar las características físicas y la vestimenta, los efectivos determinaron que coincidían con la persona encontrada en el lugar del hecho.

Personal de la DDI La Plata que trabajó en la escena realizó las primeras actuaciones y, a través de pertenencias halladas junto al cuerpo, estableció la identidad de la víctima, Eugenia Carril, de 18 años . Se llevaron a cabo las pericias y se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue policial para la autopsia.

Ante la posibilidad de que la muerte se hubiera producido en el marco de un siniestro vial, la UFI N° 12 tomó intervención para coordinar las diligencias. Los investigadores iniciaron el relevamiento de cámaras públicas y privadas, y tomaron testimonios a personas que estuvieron en la zona en el horario estimado del hecho.

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que el caso les fue comunicado ayer al mediodía y que, desde ese momento, se ordenó la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. A partir del análisis de registros de video y de testimonios, la Policía determinó que la joven habría sido atropellada por un automóvil Chevrolet Meriva de color gris oscuro. Las tareas luego permitieron establecer que ese vehículo era utilizado habitualmente por el sospechoso y que, según las actuaciones, el conductor habría regresado a su domicilio inmediatamente después del hecho.

El Chevrolet Meriva gris oscuro incautado por la Policía en 5 y 57, señalado en la investigación como el vehículo involucrado en el hecho Policía

Las filmaciones privadas incorporadas a la causa muestran a la víctima caminando por la banquina derecha de la calle 96, a pocas cuadras de su domicilio, después de bajar de un colectivo de Línea Este en 7 y 96 al salir del curso de ingreso de la Facultad de Humanidades. Según las mismas imágenes y los testimonios relevados, un Chevrolet Meriva circulaba detrás suyo en la misma dirección segundos antes del impacto.

De acuerdo con la imputación fiscal, el vehículo la habría embestido por alcance y, tras el choque, su conductor se dio a la fuga sin auxiliarla ni dar aviso a los servicios de emergencia. La autopsia estableció que la joven murió por un síndrome asfíctico y un traumatismo encéfalo craneal grave, con una data de muerte de entre 12 y 18 horas antes del examen forense.

Las mismas fuentes detallaron que, durante la jornada, se recopilaron pruebas, incluidas filmaciones particulares, y se recibieron testimonios que permitieron avanzar en la identificación del sospechoso. Con esos elementos, se dispuso el registro domiciliario del presunto autor y, posteriormente, el hombre se entregó.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del imputado. Durante el procedimiento se secuestró documentación del Chevrolet Meriva GL 1.8, dominio GXY-920, y dos teléfonos celulares, marcas Samsung y Motorola. Ambos dispositivos quedaron resguardados para su análisis.

Las fuentes consultadas añadieron que mañana se prevé la declaración indagatoria en los términos del artículo 308 y que el imputado permanece en la sede del Gabinete de Homicidios en calidad de aprehendido, a la espera del pedido de conversión de la aprehensión en detención.

En simultáneo, se emitió una alerta para localizar el vehículo involucrado. Horas más tarde, personal del Comando de Patrullas La Plata halló el rodado estacionado en 5 y 57. La Policía Científica realizó las pericias y luego dispuso el secuestro del automóvil, que fue trasladado a la sede de la DDI para su preservación.

En forma paralela, la DDI La Plata concretó la aprehensión del sospechoso en el Gabinete de Homicidios. Fue detenido por disposición del Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa por homicidio culposo y abandono de persona. Tras el procedimiento, se dispuso el Reconocimiento Médico Legal, incluida la obtención de muestras de orina y otras diligencias previas a la indagatoria.

Las imágenes difundidas por la fuerza muestran el momento del traslado del aprehendido y el vehículo incautado, que presenta daños en el sector delantero. De acuerdo con los investigadores, esos elementos serán analizados para establecer su correlación con las pericias realizadas en la escena del hecho.

La causa continúa en etapa de investigación y se aguardan los resultados de los estudios forenses, junto con el análisis de los dispositivos secuestrados y los registros de cámaras incorporados al expediente.