Qué dicen los chats entre la jueza Julieta Makintach y sus colegas del malogrado juicio por la muerte de Maradona

El contenido de una serie de mensajes privados se convirtió en un elemento central del proceso de enjuiciamiento que enfrenta la jueza Julieta Makintach. Las comunicaciones, que tuvieron lugar en las primeras jornadas del anulado debate por la muerte de Diego Maradona, exponen las interacciones entre la magistrada y sus pares del tribunal. Estos chats entre la jueza y sus colegas Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, forman parte de la evidencia en el jury que podría determinar su futuro en la carrera judicial.

Qué dicen los chats entre la jueza Julieta Makintach y sus colegas

Los intercambios ocurrieron el lunes 17 de marzo pasado, antes del inicio de la tercera audiencia del juicio. Se desarrollaron en un grupo de chat denominado “Juicio DAM”, integrado por los tres magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3. La conversación la inició la jueza Di Tommaso a las 11:55.

“July, si tenés una autorización de la Corte, por favor, mostránosla”, escribió la jueza Di Tommaso

“Buenos días. Me habló Klass y me preguntó por el tema de la cámara que autorizó July. Estuvimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero si ustedes pueden me avisan y hago un cuarto intermedio para no demorarnos mañana antes de la audiencia. July, si tenés una autorización de la Corte, por favor, mostránosla, así se agrega a la causa y evitamos problemas”, escribió Di Tommaso.

El mensaje hacía referencia a Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La cámara en cuestión pertenecía al equipo de producción de Justicia divina, el documental que contaba con la participación de Makintach.

“Desde ya que no los filman a ustedes”, la aclaración de la jueza Makintach a sus colegas

Cuatro minutos después, a las 11:59, la jueza Makintach respondió: “Hoy no puedo” y “Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba”. A las 12:01, continuó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedé a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de no tener problemas. ¿Alguna presentación o algo del juicio que tengamos que atender?”.

A las 12:07, la magistrada agregó una aclaración: “Y agrego, para que se queden tranquilos. Desde ya que no los filman a ustedes. Ni van a filtrar prueba. Le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna”.

Maximiliano Savarino, presidente del tribunal, intervino a las 12:11 para tratar un asunto del proceso judicial, sin mencionar la cámara. “Por ahora no presentaron nada. Cualquier cosa estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado [Ricardo] Almirón de lo que se resolvió el viernes [14 de marzo] y dejó constancia de que recibió conforme”, detalló. Di Tommaso cerró el intercambio seis minutos más tarde: “Mañana lo vemos, sigo en juicio”.

El jury de enjuiciamiento y el pedido de destitución

El jury contra Makintach comenzó el jueves pasado en La Plata. Durante la apertura del proceso, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, adelantó que pedirá la destitución de la jueza. “Esta acusación pretende demostrar que la magistrada, en su calidad de jueza, decidió personalmente participar en un video, en un proyecto audiovisual sobre el juicio en el que juzgaba la responsabilidad de hombres y mujeres vinculados presuntamente a la muerte de Diego Maradona, con el fin de explotarlo comercialmente”, sostuvo Duarte ante el jurado.

En esa misma audiencia, Makintach pidió la palabra y expresó su arrepentimiento. “Quería dar la mejor imagen de la Justicia. Cumplí mi rol de jueza desde el minuto uno del juicio. Nunca imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Fue todo lo contrario a lo que yo buscaba“, afirmó. La magistrada concluyó con una disculpa pública: “Pido perdón por cómo dañé la imagen de la Justicia”.

La dura respuesta de Savarino y Di Tommaso

La postura de los otros dos jueces del tribunal quedó de manifiesto el 27 de mayo pasado, día en que se declaró nulo el juicio por la muerte de Maradona. Savarino fue contundente: “El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos, salvo por una persona, la persona que fue apartada”.

El presidente del tribunal calificó la filmación como una “cámara oculta” y negó cualquier conocimiento previo. “Fuimos filmados por una cámara oculta. Es una infamia decir que yo sabía, que vi a alguien grabando en la primera audiencia”, declaró.

Por su lado, la jueza Di Tommaso también emitió un fuerte descargo. “Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha”, expresó. Sus palabras provocaron el llanto de Dalma y Gianinna Maradona, presentes en la sala. La magistrada defendió su trayectoria profesional.

“Yo soy la primera profesional de mi familia. Mis padres hicieron un esfuerzo gigante para que yo fuera a la universidad pública. No soy hija de ningún funcionario, no soy hija de nadie, sobrina de nadie”, dijo en una clara alusión al trasfondo familiar de Makintach, hija de un histórico juez de San Isidro.

