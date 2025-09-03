Qué dijeron desde DiDi sobre el chofer que les robó a dos turistas en la puerta de un country

Dos turistas, provenientes de Rusia y Bielorrusia, fueron víctimas de un robo en Berazategui la semana pasada. El hecho ocurrió cuando un chofer de DiDi intentó huir con su equipaje al llegar a la puerta de un country, lo que derivó en una investigación policial que culminó con la detención del conductor en Lanús y la recuperación de los objetos robados. Ante la gravedad de la situación, la empresa DiDi emitió un comunicado.

La postura de DiDi sobre el chofer acusado de robo

DiDi comunicó que inhabilitó de forma permanente al conductor involucrado en el robo, aseguró que se contactó con las víctimas para ofrecer asistencia y que aportará datos a las autoridades para esclarecer el caso. Además, la compañía resaltó que, al momento de registrar al conductor en la plataforma, no existían reportes previos de malas conductas ni antecedentes penales. “No tenía malas conductas reportadas en sus viajes previos y, al momento del registro, tampoco presentaba ningún antecedente penal”, precisó DiDi.

Así fue el intento de robo a los rusos

En un comunicado enviado a LA NACION, DiDi afirmó: “Lamentamos profundamente lo sucedido”. Y aseguraron que “condenan enfáticamente hechos como este”. La compañía también remarcó su compromiso con la seguridad de los pasajeros y conductores, y aseguró que continuará desarrollando “sistemas robustos de seguridad que ayuden a mitigar cualquier tipo de incidente antes, durante y después de cada uno de los viajes”.

El desarrollo del robo según la investigación policial

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando A.S., un ciudadano ruso de 29 años, y L.P., una bielorrusa de 38 años, abordaron un Toyota Etios blanco solicitado a través de la aplicación DiDi con destino al Hotel Sheraton. Al llegar al ingreso del country Greenville, el conductor les informó que no contaba con la documentación necesaria para ingresar al predio. Los turistas descendieron del vehículo para retirar su equipaje, momento en el que el conductor aceleró para escapar con sus pertenencias.

Un chofer de DiDi le robó las valijas a una pareja

Fuentes oficiales informaron a LA NACION que los turistas se encuentran fuera de peligro.

La detención del chofer de DiDi

Detención a los ladrones de los rusos en Berazategui

Tras recibir la alerta del personal de seguridad privada del barrio, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª de Berazategui iniciaron la investigación. A partir de la geolocalización de los dispositivos electrónicos denunciados como robados, lograron ubicar el vehículo sospechoso en una vivienda de la calle Magdalena, en Lanús. Con una orden judicial, irrumpieron en el lugar y aprehendieron a E.I.F., de 29 años, identificado como el conductor de la aplicación.

En el allanamiento, los efectivos incautaron el rodado Toyota Etios, una laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, un bolso y prendas de vestir

En el procedimiento, la policía incautó el automóvil Toyota Etios utilizado en el robo, una laptop, un iPad con auriculares, los pasaportes de las víctimas, lentes, prendas de vestir y un bolso.

La situación judicial actual del chofer detenido

El juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, convalidó las actuaciones policiales. El acusado quedó formalmente imputado por el delito de robo y permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Clara Aron De Simone.