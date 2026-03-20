Qué pasó con Esmeralda, la niña de dos años que fue hallada en Córdoba tras un amplio operativo

Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años, desapareció el miércoles por la tarde de su casa en Cosquín, Córdoba. Tras la denuncia de sus familiares, el Ministerio de Seguridad de la provincia desplegó un amplio operativo y activó la alerta Sofía a fines de dar con su paradero.

Minutos después de las 11.30 de la mañana de este jueves, la niña fue encontrada con vida en un terreno descampado camino a La Falda, a casi 30 kilómetros de su casa.

Su vivienda, donde había sido vista por última vez, está ubicada en el barrio San José Obrero. Se trata de una zona rural, rodeada por terrenos descampados con gran vegetación. Además, el lugar se encuentra a la vera del río Cosquín.

Cómo encontraron a Esmeralda

Fuentes del caso indicaron a LA NACION que el lugar donde apareció Esmeralda ya había sido rastrillado. “Allí la encontraron esta mañana policías que pasaron de nuevo por allí en moto”, detallaron.

En ese marco, el fiscal general de Córdoba informó que Esmeralda fue llevada a un hospital para ser sometida a una revisión, aunque a primera vista, pese a un corte en la cara, se encontraba bien.

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín Policía de Córdoba

Las primeras imágenes tras el hallazgo

Luego de que las autoridades confirmaran el rescate de la niña, se difundieron las primeras imágenes del rescate, a tan solo metros de la casa.

La Policía de Córdoba confirmó que la menor se encuentra fuera de peligro, aunque cuenta con algunas lesiones en su rostro. Según informó el fiscal general de Córdoba, fue trasladada a un hospital para someterla a una revisión, junto a su madre.

Esmeralda junto a su madre y la fiscal del caso

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín Policía de Córdoba

Además de las imágenes que trascendieron tras el rescate, un video muestra el encuentro de la niña con la fiscal Silvana Pen.

Apareció Esmeralda: las primeras imágenes tras el hallazgo de la nena en Cosquín

Así fue el operativo de búsqueda

Tras conocerse la desaparición de la niña, el Ministerio de Seguridad de la provincia activó la Alerta Sofía a fines de coordinar la inmediata búsqueda y localización de la niña. En ese sentido, se autorizó la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

Se activó la Alerta Sofía para dar con el paradero de la niña de dos años

La Justicia y la Policía de Córdoba ordenó el despliegue de un amplio operativo en la vivienda donde reside Esmeralda con su familia. Allí, definieron el denominado “punto cero”, desde donde partió la búsqueda.

Trabajaron para dar con la menor, entre otros, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se llevó a cabo con rastrillajes terrestres, apoyo de unidades caninas y el uso de drones.

Antes del hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se había pronunciado por el caso a través de su cuenta en X. “No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, había publicado.

Además, ya se pusieron a disposición todas las cámaras de la zona. “No se descarta ninguna hipótesis”, había anticipado en ese sentido.

No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda.



Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal.



Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) March 19, 2026

Cuándo desapareció Esmeralda

De acuerdo a lo que denunciaron los familiares, notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa.

En ese marco, según indicó la tía de la nena, a las 18 horas se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes. “Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, dijo.