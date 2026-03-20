LA NACION

Habló la madre de la niña de 2 años que había desaparecido en Córdoba y contó detalles del caso

Horas después de la aparición con vida de su hija Esmeralda, Tania relató como fue hallada y que suponen que le ocurrió

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La madre de Esmeralda habló por primera vez tras su aparición.
La madre de Esmeralda habló por primera vez tras su aparición.

Tania, la madre de Esmeralda, la niña de dos años que estuvo desaparecida en la localidad de Cosquín, Córdoba, por casi 24 horas, relató este viernes los pormenores del hallazgo de su hija. La menor fue encontrada el jueves en una zona rural cercana a la ruta hacia La Falda. “Yo creo que alguien me la llevó, un extraño… eso me dice mi percepción de madre”, expresó la mujer .

“La encontraron con la misma ropa, el mismo body pero al revés y mal puesto, con un poco de sangre”, detalló Tania ante los medios. Según dijo, se le realizaron todos los análisis médicos correspondientes y está “en perfecto estado de salud”.

La madre descartó conflictos con su expareja o un “ajuste de cuentas” como causa de la desaparición y afirmó que no conoce personas en la zona con quienes mantenga problemas.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Está preso por matar a un mago y a su novia y ahora, desde la cárcel, estafó a un vecino de Vicente López
    1

    Está preso por matar a un mago y a su novia y ahora, desde la cárcel, estafó a un vecino de Vicente López

  2. Santa Fe: engañó a la esposa de un empresario con el “cuento del tío”, le robó US$400.000 y escapó en monopatín
    2

    Santa Fe: engañó a la esposa de un empresario con el “cuento del tío”, le robó US$400.000 y escapó en monopatín

  3. La prueba contra los falsos policías que hacían allanamientos "truchos" para entrar a robar en casas de Tigre
    3

    “Si tenemos todos fierros”: el video de la banda de falsos policías cuando se preparaba para simular un allanamiento

  4. Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres
    4

    Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta