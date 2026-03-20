Habló la madre de la niña de 2 años que había desaparecido en Córdoba y contó detalles del caso
Horas después de la aparición con vida de su hija Esmeralda, Tania relató como fue hallada y que suponen que le ocurrió
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Tania, la madre de Esmeralda, la niña de dos años que estuvo desaparecida en la localidad de Cosquín, Córdoba, por casi 24 horas, relató este viernes los pormenores del hallazgo de su hija. La menor fue encontrada el jueves en una zona rural cercana a la ruta hacia La Falda. “Yo creo que alguien me la llevó, un extraño… eso me dice mi percepción de madre”, expresó la mujer .
“La encontraron con la misma ropa, el mismo body pero al revés y mal puesto, con un poco de sangre”, detalló Tania ante los medios. Según dijo, se le realizaron todos los análisis médicos correspondientes y está “en perfecto estado de salud”.
La madre descartó conflictos con su expareja o un “ajuste de cuentas” como causa de la desaparición y afirmó que no conoce personas en la zona con quienes mantenga problemas.
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