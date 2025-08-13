Qué pasó con Julieta Prandi cuando conoció el fallo

Julieta Prandi sufrió una descompensación este miércoles en los tribunales de Campana-Zárate tras conocer el veredicto que condenó a su exmarido, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual. La modelo y conductora necesitó asistencia médica del SAME y contención de su psicóloga.

Qué le pasó a Julieta Prandi tras el veredicto

Julieta Prandi se descompensó tras conocer el fallo contra su exmarido, Claudio Contardi. La situación ocurrió en las instalaciones del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana-Zárate. Médicos del SAME acudieron al lugar para asistirla y su psicóloga, Flavia Crupi, también presente en los tribunales, la contuvo durante el episodio.

"Julieta le tenía terror a Contardi": habló el abogado de Prandi tras el veredicto

Fuentes en el lugar confirmaron a LA NACION que Prandi recibió atención inmediata. Un profesional se limitó a asegurar a la prensa que ella “se encontraba bien”. La modelo no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto, que duró menos de un minuto. Su abogado, Fernando Burlando, explicó la situación. “Tuvimos una demora, pero pudimos seguir todo lo que se dijo vía online”, aclaró.

Las primeras palabras de Prandi: “Va a ser un antes y un después en la Justicia”

En sus primeras declaraciones, Prandi se dirigió a otras personas en situaciones similares. “Les digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”, afirmó. Además, consideró que la condena marca un hito. “Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costó muchísimo”, expresó.

La modelo recibió asistencia médica del SAME y contención de su psicóloga, Flavia Crupi Fabián Marelli

La conductora también criticó duramente el proceso judicial que atravesó durante años. “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas”, reclamó. En ese sentido, cuestionó la cantidad de recursos legales disponibles para los acusados. “El proceso no puede ser digno de diez mil apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad”, señaló.

“Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés”, sostuvo.

La condena también incluye el cargo por "causar un grave daño a la salud mental de la víctima"

Concluyó con una advertencia sobre la desprotección de quienes denuncian. “Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”, aseveró.

¿Cuál fue la condena para Claudio Contardi?

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Raúl Contardi a una pena de 19 años de prisión. Lo encontró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y de “causar un grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada”. Los hechos juzgados ocurrieron entre el 28 de junio de 2015 y marzo de 2018 en Escobar, provincia de Buenos Aires.

El tribunal ordenó la detención inmediata de Contardi y su traslado a la Dirección de Investigaciones de Campana Gentileza Policia PBA

El tribunal también ordenó la inmediata detención de Contardi. Dos oficiales lo retiraron de la sala apenas se anunció la sentencia. Se dispuso también el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. El condenado fue trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Campana, donde permanecerá detenido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.