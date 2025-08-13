Habló Fernando Burlando tras conocerse la sentencia contra el ex de Julieta Prandi: “Es un caso bisagra”

En la puerta del Tribunal, el abogado manifestó que los 19 años de pena que recibió Claudio Contardi “es una condena ajustada a la situación”
Tras conocerse los 19 años de prisión contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género a Julieta Prandi, Fernando Burlando, abogado de la exmodelo, compartió con la prensa las sensaciones que le dejó el proceso judicial. “El de Julieta es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”, aseguró.
“Me parece una condena ajustada a la situación”, detalló Burlando a los medios. Consultado sobre la ausencia de Prandi en el momento de la lectura del veredicto, Burlando aclaró: “Tuvimos una demora pero pudimos seguir todo lo que se dijo vía online.”.
En relación a las consecuencias del fallo, Burlando opinó: “Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, es una lucha de muchos años”. “Nuestro pedido de 50 años de prisión estaba basado en la reiteración de los hechos”, agregó.
¿Una posible apelación?
“Antes de decidir si apelamos o no, vamos a leer los fundamentos del veredicto”, subrayó Burlando. "Nosotros dijimos 144 abusos, ahora en los fundamentos vamos a ver cuántos consideró el Tribunal", precisó.
Consultado sobre la situación de Contardi, Burlando dijo: “Durante todo el proceso, él tuvo muy buenos defensores, pero los cambió mucho”. “Seguramente Contardi formará parte del banco de datos de violadores: se merece la cárcel y el infierno”, enfatizó.
Finalmente, hizo mención a la seguridad de la familia Prandi. “Seguramente mantendrán la consigna policial que se les otorgó”.
