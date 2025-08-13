Julieta Prandi se descompensó tras la condena a su exmarido

La modelo y conductora Julieta Prandi se descompensó tras conocer el veredicto contra su exmarido, Claudio Contardi, en la causa por abuso contra ella que se siguió desde la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana-Zárate.

Según pudo saber LA NACION, médicos del SAME y su psicóloga, Flavia Crupi, presente en el lugar, tuvieron que asistirla y contenerla. “Se encuentra bien”, se limitó a asegurar uno de ellos a la prensa.

La reacción de Prandi tras conocer el veredicto

Tras reponerse, la actriz, expresó en un breve diálogo con este medio: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costó muchísimo”.

Consultada sobre el largo proceso en la justicia, recriminó: “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”.

El momento en el que Contardi fue condenado

Condenado

El exesposo de Prandi fue encontrado culpable de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Además de la condena a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo, se ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

El condenado fue trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Campana, ubicada en la calle 25 de Mayo. Según pudo saber LA NACION, permanecerá detenido allí, al menos, durante los próximos días.