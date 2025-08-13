LA NACION

Julieta Prandi se descompensó tras la condena a su exmarido

Tras conocer el fallo contra Claudio Contardi, la modelo y conductora tuvo que ser asistida y contenida por médicos del SAME y su psicóloga; tras reponerse, declaró ante la prensa: “Va a ser un antes y un después en la Justicia”

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Veredicto por el juicio por el abuso sexual de Julieta Prandi
Veredicto por el juicio por el abuso sexual de Julieta PrandiFabián Marelli

La modelo y conductora Julieta Prandi se descompensó tras conocer el veredicto contra su exmarido, Claudio Contardi, en la causa por abuso contra ella que se siguió desde la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana-Zárate.

Según pudo saber LA NACION, médicos del SAME y su psicóloga, Flavia Crupi, presente en el lugar, tuvieron que asistirla y contenerla. “Se encuentra bien”, se limitó a asegurar uno de ellos a la prensa.

La reacción de Prandi tras conocer el veredicto
La reacción de Prandi tras conocer el veredicto

Tras reponerse, la actriz, expresó en un breve diálogo con este medio: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costó muchísimo”.

Consultada sobre el largo proceso en la justicia, recriminó: “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no re-victimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”.

El momento en el que Contardi fue condenado
El momento en el que Contardi fue condenado

Condenado

El exesposo de Prandi fue encontrado culpable de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Además de la condena a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo, se ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

El condenado fue trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Campana, ubicada en la calle 25 de Mayo. Según pudo saber LA NACION, permanecerá detenido allí, al menos, durante los próximos días.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. El albañil que halló los restos de Fernández Lima rompió el silencio y hoy declara ante el fiscal
    1

    Misterio en Coghlan: el albañil que halló los restos de Diego Fernández Lima rompió el silencio y hoy declara ante el fiscal

  2. Qué se sabe hasta ahora del juicio de Julieta Prandi a su exmarido antes del veredicto
    2

    Qué se sabe hasta ahora del juicio de Julieta Prandi a su exmarido antes del veredicto

  3. Qué hizo Cristian Graf, ex compañero de Diego Fernández Lima, en el marco de la causa
    3

    Qué hizo Cristian Graf, ex compañero de Diego Fernández Lima, en el marco de la causa

  4. El Gobierno pagará una indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez
    4

    El Gobierno pagará la indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez dispuesta por la CIDH

Cargando banners ...