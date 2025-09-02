Qué reveló la autopsia del chico que murió a la salida de del boliche al que fue con un documento prestado

La autopsia del cuerpo de Camilo Valenzi, el adolescente de 15 años que murió tras haber ingresado con un DNI prestado al boliche Club XXI, de Quilmes Oeste, determinó que el joven falleció por “shock hipovolémico, hemorragia digestiva y una úlcera gástrica”, según adelantó a LA NACION el fiscal interino Jorge Esteban Saizar, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui.

Soledad, la hermana de Camilo en dialogo con LN+

Mañana, a partir de las 9, familiares y amigos despedirán a Camilo en la cochera Ameghino, ubicada en la intersección de avenida Mitre y Echeverría. Una hora más tarde, a las 10, sus restos serán inhumados en el cementerio de Ezpeleta.

En la convocatoria difundida en redes sociales, sus allegados expresaron: “Salimos todos de ahí caminando para despedirlo con ruido, como se merece Camilo, y a las 10 en el cementerio de Ezpeleta #CamiloxSiempre”.

El trágico episodio ocurrió la madrugada del domingo. Camilo había entrado al boliche Club XXI, situado en la avenida Calchaquí, con el documento de Dylan -un amigo mayor que él-, ya que por su edad no podía acceder. Poco más tarde se descompensó dentro del local.

Tras agonizar durante poco más de media hora, fue llevado por una ambulancia privada que se encontraba en la puerta del boliche hasta el Hospital Evita Pueblo, de Berazategui, donde ingresó sin signos vitales.

Camilo Valenzi, el joven de 15 años asesinado en Quilmes

Los familiares sostienen que no se trató de una muerte súbita. En diálogo con un móvil de LN+, Soledad, hermana de Camilo, aseguró que el asesino se llama Dylan. “Adentro del boliche, Dylan le empezó a pegar cachetadas en la cabeza. Mi hermano le decía que pare, pero él siguió”. Según relató, el presunto agresor era amigo de Camilo y solía ir a comer a su casa. “Lo conocíamos bien”, afirmó.

Otro mensaje difundido en redes sociales refuerza esa hipótesis: “Todo empezó con una pelea adentro del baile. A la salida se pelean y el otro le empezó a pegar bastante horrible. Nadie hacía nada más que alentar”, escribió un testigo a Rocío, hermana de Camilo.

En ese mismo mensaje, la persona detalló que uno de los agresores habría sacado un objeto de una campera durante el ataque, aunque no pudo precisar de qué se trataba. El relato concluye con un pedido concreto: “Espero te sirva de algo mi testimonio”.

También surgieron cuestionamientos respecto al accionar posterior. En las últimas horas, Rocío, hermana del adolescente, recibió decenas de mensajes por Instagram que buscan reconstruir lo ocurrido.

“A las 5.30 los de la ambulancia estaban afuera, como si nada, riéndose con los policías. Pasaron 10 o 20 minutos y ahí salieron volando para el hospital”. Otra persona confirmó esa versión: “Yo estaba en la esquina y es verdad. La ambulancia tardó como 20 minutos en llevarlo”. En paralelo, la familia denunció demoras en la intervención policial. “Mi hermano ya estaba muerto desde las cinco, y a las diez recién se acercaron a mi casa”, reconoció Soledad en diálogo con LN+.

Camila tenía 15 años y pudo entrar al boliche al presentar el DNI de un conocido mayor de edad Redes

La causa quedó a cargo de Jorge Esteban Saizar, fiscal interino en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, quien ordenó, además de la autopsia, el relevamiento de las cámaras de seguridad internas y externas del Club XXI para establecer si Camilo murió por una descompensación repentina o si, como denuncia su familia, existieron agresiones previas. Además, quedaron bajo la lupa los controles en el Club XXI, que permitieron el ingreso de un menor con un DNI prestado.

Mientras tanto, crece el reclamo social: “A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche Club XXI. Necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune. Su familia y amigos están destrozados”, publicaron las hermanas de la víctima en redes sociales. Otros apuntaron directamente contra la responsabilidad del local bailable: “@clubxxiquilmeaoficial son los responsables de todo y lo saben. No quieren soltar todas las cámaras, quieren tapar todo. Dejen de desactivar los comentarios. Que dé la cara el dueño”.