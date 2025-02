Qué se sabe de la búsqueda de Lian

La búsqueda por Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años que está desaparecido desde el sábado pasado, se mantiene en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, donde un importante operativo policial busca dar con su paradero mientras los investigadores analizan distintas teorías sobre lo que le pasó.

La zona rural en la que el niño convivía con sus cinco hermanos y sus padres está ubicada en el interior de la provincia de Córdoba, a cinco kilómetros del pueblo de Ballesteros y a 170 kilómetros de la capital provincial. Según el último censo de 2022, su población no supera los 649 habitantes y está conformada por 225 viviendas, muchas de las cuales permanecen deshabitadas.

🚨Alerta Sofía🚨



Buscamos a Lian Gael Flores Soraide de 3 años en Ballesteros Sud, Departamento Unión, Pcia. de Córdoba.



‼️Cualquier información➡️ 📞134#alertasofia #lian @MinSeguridad_Ar pic.twitter.com/RQwUcc3cKd — Defensoría del Pueblo (@DPNArgentina) February 24, 2025

Dentro de esta población, la familia de Lian vive hace cuatro años en un campo, junto a una comunidad con otras cuatro familias, donde se dedican a la fabricación de ladrillos. Tanto el niño, como sus cinco hermanos y sus padres, de origen boliviano, comparten una misma habitación dentro de una residencia precaria.

La última vez que se lo vio fue el sábado 22 de febrero, cerca de las 15, en las inmediaciones de su hogar, mientras jugaba con sus hermanos. Según el testimonio de su padre Elías, él y la madre del niño fueron a dormir la siesta y, al despertarse, cerca de las 17, el niño ya no estaba. Por el momento, el padre del joven es el único miembro de la familia que declaró ante las autoridades, mientras la madre —así como las otras mujeres de la comunidad— se mantienen encerradas en sus casas.

La comunidad ladrillera donde vivía Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, en la zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba. Marcelo Manera - LA NACION

Según su versión, los Flores lo buscaron por la casa y las inmediaciones y dos horas después, a las 19, avisaron a la policía al llamar al 101. Recién a las 20.15 se dirigió al lugar una patrulla rural de la policía cordobesa. Una hora más tarde, un grupo de bomberos de Bell Ville y agentes de la fuerza de seguridad provincial empezaron a buscar al niño, y un grupo de la policía científica tomó las primeras muestras para posibles pericias.

En su declaración, el padre de Lian también habló de una posible “venganza”, que podría haber motivado la sustracción de su hijo. Sin embargo, las fuentes judiciales creen que Flores no se expresó de la mejor manera y que, quizá, en lugar de “venganza” habría querido decir “envidia”, ya que hace poco pudo comprar una máquina para cortar ladrillos. Pese a esto, todas las hipótesis siguen abiertas en la investigación para encontrar a Lian.

Elías Flores, padre de Lian, habló este lunes sobre una posible venganza contra su familia, motivo por el cual “alguien” podría haber sustraído al niño de 3 años de su domicilio en Ballesteros Sud

Cómo es el operativo por la búsqueda de Lian

A partir de entonces, comenzó formalmente el operativo policial por la búsqueda de Lian Flores, por quien Interpol emitió un alerta amarilla a nivel internacional este martes, que se sumó a la alerta Sofía activado desde el domingo, y que tiene radio de acción en todo el país.

Este operativo, con un helicóptero, divisiones caninas, casi 200 personas y drones, se concentra en la zona rural donde desapareció el niño. El paisaje, atravesado por pastizales y hoyos producto de la excavación de tierra para la fabricación de ladrillos, presenta distintas complicaciones para la búsqueda, que debe avanzar meticulosamente para hallar a Lian.

Búsqueda de Lian Gael Flores Soraide de 3 años en la zona rural de Ballesteros, Córdoba. Marcelo Manera

Las últimas pistas en la búsqueda de Lian

El short azul : el operativo en la zona logró encontrar un short azul infantil, que encaja con la descripción de la última ropa que se le vio puesta al menor. De todas maneras, su padre dijo que no podía recordar exactamente cómo estaba vestido el sábado de su desaparición, ya que por el calor que hacía ese día se había quitado la remera, y también andaba descalzo. Para definir la vinculación de esta prenda con el niño, se le realizarán pericias a la prenda.

: el logró encontrar un short azul infantil, que encaja con la descripción de la última ropa que se le vio puesta al menor. De todas maneras, el sábado de su desaparición, ya que por el calor que hacía ese día se había quitado la remera, y también andaba descalzo. Para definir la vinculación de esta prenda con el niño, se le realizarán pericias a la prenda. El rastro de los perros : otra de las dudas que plantea la investigación surge del seguimiento del rastro de Lian que realizaron los perros rescatistas . Ocurrió que los canes perdieron el olfato en las inmediaciones de la casa, y los canes no encontraron ningún estímulo para seguir hacia un campo de soja y de maíz que está en la parte trasera. De esta forma, el comportamiento de los perros sugiere, por ahora, que el niño no caminó hacia los sembrados.

: otra de las dudas que plantea la investigación surge del . Ocurrió que los canes perdieron el olfato en las inmediaciones de la casa, y que está en la parte trasera. De esta forma, el comportamiento de los perros sugiere, por ahora, que el niño no caminó hacia los sembrados. La camioneta blanca: en este contexto cobró otra relevancia el testimonio de los vecinos de la comunidad, que dijeron haber visto una camioneta blanca, posiblemente una Volkswagen Amarok, en el camino que conduce a la comunidad de ladrilleros el mismo sábado. Aunque hubo distintas versiones acerca del horario en que se vio este vehículo, la Policía secuestró tres automóviles con características similares, sobre las que se realizarán peritajes.

Un vecino contó lo que vio en el horario que Lian desapareció

Las sospechas sobre “La Abuelita” y los vecinos con antecedentes

Los investigadores también estudian la situación de una curandera proveniente de Perico, Jujuy, a quien llaman “La Abuelita”. Esta mujer, según declaró la familia de Lian, llegó hace unos días a la zona, donde realiza trabajos espirituales para los miembros de esta comunidad de origen boliviano. Según las fuentes, en el teléfono de Elías Flores hay un mensaje que le envió a la curandera, cuyo nombre se desconoce –la causa está en secreto de sumario- en el que dice “todo está listo”. No se sabe aún a qué se refería el padre de Lian. Según la versión familiar, la chamana se fue de la zona y se dirigió al pueblo de Ballesteros. Por el mencionado secreto de sumario, no se sabe si ya fue localizada o no.

Otra línea de investigación apunta a que Lian podría haber sido tomado cautivo por dos integrantes de una familia de la zona, que tienen antecedentes penales por abuso sexual infantil.

El fiscal general Juan Manuel Delgado dijo que no se descarta ninguna hipótesis. Durante las primeras horas, se incautaron diez teléfonos celulares que pertenecen a los familiares de Lian y también se secuestraron tres camionetas. El ministro Quinteros dijo además que “hay cámaras de seguridad que están siendo analizadas tras su secuestro”.

LA NACION