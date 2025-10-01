Qué se sabe de la detención de Pequeño J en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

La Policía Nacional de Perú capturó a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, en un operativo conjunto con fuerzas de seguridad argentinas. El hombre es el principal sindicado por los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. La detención se produjo junto a la de su ladero, Matías Agustín Ozorio, tras un seguimiento que incluyó la intervención de líneas telefónicas.

Cómo fue el operativo de captura

La captura de ambos sospechosos fue el resultado de una operación coordinada entre la Dirección Antidrogas de Perú y el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), con información clave aportada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El seguimiento de los prófugos se intensificó gracias a la intervención de las líneas telefónicas que delataron un lugar de reunión entre ambos en Lima.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, es el principal acusado por los homicidios de tres jóvenes

Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino de 28 años, fue el primero en caer. Su arresto ocurrió el martes alrededor de las 10 en la capital peruana. Valverde Victoriano se dirigía a ese punto de encuentro. En lugar de reunirse con su cómplice, se encontró con el personal policial que lo esperaba.

La detención de ‘Pequeño J’ se concretó en Pucusana, una zona de balnearios a 70 kilómetros de Lima. Fue hallado en el kilómetro 58 de la Panamericana Sur, en el puente Chilca. Se ocultaba en la cabina de un tráiler que transportaba pescado hacia la capital. Según los investigadores, su destino final era la ciudad de Trujillo. El seguimiento determinó que había ingresado a Perú desde Bolivia por la frontera de Desaguadero, con un trayecto que incluyó Puno, Arequipa y Chala.

Qué dijeron los detenidos tras el arresto

Tras su captura, Tony Janzen Valverde Victoriano intentó desligarse de las acusaciones. Consultado por la prensa local sobre los homicidios, declaró: “Nosotros no matamos a nadie. Nos están echando la culpa. Tienen que encontrar al culpable. Yo no tengo nada que ver”.

Pequeño J fue detenido en Perú

Por su parte, Matías Ozorio también se pronunció al momento de su arresto. Mientras le colocaban las esposas, el ciudadano argentino sostuvo: “Me trajeron engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”.

El proceso de extradición y el rol de las autoridades

La situación procesal de los dos detenidos es diferente. Fuentes de la investigación explicaron que el jueves se definirá el futuro de Ozorio. Al ser ciudadano argentino, Ozorio podría ser expulsado del país, mientras que Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana, enfrentará un proceso de extradición para ser juzgado por la Justicia argentina.

Patricia Bullrich confirmó el arresto de Matías Ozorio (Fuente: X @PatoBullrich)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró las capturas a través de su cuenta en la red social X. “Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen”, detalló la funcionaria. “El que las hace, las paga”. Sobre Ozorio, había informado previamente: “Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”.

El general Zenón Santos Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, confirmó en una conferencia de prensa el aporte de la policía bonaerense. Resaltó la “coordinación y cooperación” y la “comunicación directa” con el comisario mayor Flavio Marino, jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola y Gustavo Carabajal.