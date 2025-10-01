Qué hará Perú con Pequeño J y su ladero, los dos detenidos por el triple crimen

Matías Agustín Ozorio, presunto ladero de Pequeño J, el presunto autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, podría ser expulsado de Perú en las próximas horas para quedar detenido en la Argentina.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. En cambio, Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, de 20 años, al ser ciudadano peruano, será sometido a un juicio de extradición.

Pequeño J fue detenido en Perú

“Es cuestión de tiempo definir la expulsión de Ozorio y su traslado a la Argentina para ser indagado. Valverde Victoriano, en cambio, será sometido a un juicio de extradición”, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las que participa la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina.

Ozorio, argentino de 28 años, fue detenido ayer a la mañana (las 10.10 de la Argentina, 8.10 de Perú) en el cruce de la avenida Mendiola y Panamericana Norte, en el distrito Los Olivos, en Lima.

“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo Ozorio cuando un oficial de la Policía Nacional de Perú le puso las esposas. Afirmó que estaba durmiendo en la calle desde hacía dos días después de haberse escapado de los supuestos narcos.

Pero, en realidad, según información que habían obtenido detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ozorio estaba en Lima a la espera de la llegada de Pequeño J .

Finalmente, Valverde Victoriano fue apresado a las 18.34 de Perú (las 20.34) de la Argentina en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima, cuando se viajaba en un camión.

“Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y estábamos al tanto de sus planes futuros”, sostuvieron fuentes del caso.

Detuvieron en Perú al supuesto lugarteniente de Pequeño J

Cerca de la medianoche argentina, en una conferencia de prensa, el general Zenón Santos Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, confirmó que la Policía de la Provincia de Buenos Aires aportó información clave para detener a Pequeño J.

Loayza Díaz contó que Pequeño J llegó a Perú vía terrestre desde Bolivia y que había contratado “los servicios” necesarios para que lo llevaran hasta la ciudad de Lima.