El abogado de Morena aseguró que Víctor Sotacuro conocía a las chicas: “Hay videos con las tres víctimas”

Diego Storto, abogado de Morena - una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela- señaló que recibió “parcialmente bien” las últimas novedades de la investigación, relacionadas con la detención de “Pequeño J” y abrió otro capítulo al asegurar que Víctor Sotacuro, quien habría participado en la logística del secuestro y asesinato, conocía a las chicas. “Hay videos de Sotacuro con las tres víctimas”, dijo, pero su comentario se limitó a esa frase porque forma parte del expediente.

En otro orden de cosas, adelantó que esta mañana se reunirán, junto con el abogado Fernando Burlando, con el fiscal Adrián Arribas para realizarle una serie de pedidos y “esclarecer cuestiones que son vitales para la causa”, pero no ahondó en detalles.

Declaraciones de Diego Storto, abogado de Morena

“Esto es un rompecabezas, vamos a tener que armarlo y esperamos tener todas las piezas”, calificó Storto al hablar sobre la investigación en curso.

Por otro lado, se refirió a una posible exhumación de los cuerpos de las tres víctimas, algo que trascendió en las últimas horas. En ese sentido, dijo que “hay dudas” por la condición en la que se encontraban los cadáveres, especialmente por parte de las mamás de las víctimas. “No queremos dejar nada librado para que estas basuras paguen si es necesario con su vida”, subrayó. Y profundizó: “Estas personas merecen que se legisle y se proponga la pena de muerte. Es aberrante. Jamás vi una situación igual”.

Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia.

Consultado sobre el tipo de banda que hay detrás y los avances en la investigación, por fuera de las detenciones recientes, afirmó que no cree que se trate de una “banda trasnacional” o de un “cártel”. “Creo en que estos hijos de mil puta se fijaron en videos de Pablo Escobar y sicarios e hicieron lo que hicieron”.

El abogado de Sotacuro negó la acusación

Guillermo Endi, abogado de Sotacuro, negó rotundamente que su cliente tuviera un vínculo o conociera a alguna de las tres chicas de La Matanza. Consultado sobre qué hacía prestando apoyo en la logística, Endi señaló: “Eso es lo que no podemos decir ahora, lo vamos a saber dentro de pocos días. Yo no voy a hablar al pepe. Eso va a pasar, salvo que me maten”.

Guillermo Endi, abogado de Sotacuro y la sobrina

Más adelante, cuando se le preguntó si fueron o no a Varela la noche del crimen, el abogado lo confirmó: “Fueron a Varela, pero no siguieron al auto”. Según amplió: “Se quedaron esperando fuera de la casa [donde ocurrió el triple homicidio] hasta que quien los contrató les dijera de volver”.

Una semblanza de Pequeño J, según una perfiladora criminal

“‘Pequeño J’” es tan descartable como las víctimas que mató“. Así analizó Constanza Lamarque la situación del principal sospechoso de planificar el triple crimen de Florencio Varela donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, quien fue detenido el martes en Perú. En palabras de la perfiladora criminal, “por el modus operandi se trata de una banda narco emergente”.

Constanza Lamarque, perfiladora criminal

“En las bandas narco, sus integrantes emergen desde muy pequeños. En promedio, a partir de los siete años”, explicó Lamarque. “Por eso no es ilógico pensar en que ”Pequeño J.“, que tiene 20 años de edad, haya tenido una escalada tan abrupta”, agregó.

En palabras de la perfiladora criminal, “las personalidades de los detenidos demuestran que no son sicarios profesionales, sino que se manejan como ejecutores descartables".



