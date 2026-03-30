Un adolescente de entre 15 y 16 años llevó un arma a una escuela en Santa Fe y disparó contra sus compañeros este lunes 30 de marzo. Tras el ataque, murió un alumno de alrededor de 13 años de edad. Además, hay cinco heridos.

Según confirmó el secretario de Gobierno de la municipalidad santafesina de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en diálogo con TN, el ataque se dio en el patio interno del establecimiento antes del izamiento de la bandera. El hecho habría ocurrido antes de las 7.15 de la mañana. Según informó el funcionario, el agresor pudo ser identificado. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, indicó Muñoz.

Video: qué se sabe del alumno que mató a un compañero en una escuela en Santa Fe

La secuencia fue grabada por un alumno de la institución escolar, quien grabó parte del hecho, en un video que se difundió a través de las redes sociales.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

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