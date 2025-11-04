Qué se sabe del trágico choque en el que murió un matrimonio y sus tres hijos resultaron heridos en José C. Paz

Un matrimonio murió y sus tres hijos quedaron internados el viernes por la noche luego de que el conductor de una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok los impactara a 160 km/h en el municipio bonaerense de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. La familia viajaba a bordo de un Renault 12.

La tragedia ocurrió cerca de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. El vehículo de mayor porte, de color negro, conducido por un joven de 18 años alcoholizado embistió a una velocidad excesiva al auto en el que viajaban sus cinco ocupantes.

Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, murieron en el acto. En tanto, los tres menores, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo familiar y debieron ser rescatados por los bomberos.

Debido a la fuerte colisión, los niños sufrieron múltiples traumatismos, por lo que fueron trasladados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor, de 14 años, se encuentra en grave estado de salud.

Así fue el choque

Quién es el conductor que manejaba alcoholizado

Michael Carballo tiene 18 años y quedó detenido a disposición de la Justicia

Detrás del volante de la Amarok estaba Michael Carballo, un joven de 18 años, hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona.

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Carballo había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó un resultado alarmante: 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

El testimonio del hermano de Eliana, víctima fatal

En diálogo con LN+, Jonathan, hermano de Eliana, la víctima fatal, expresó: “La Ruta 197 es muy transitada pero la máxima es 60 por las paradas de colectivos y los colegios”.

Consultado sobre el joven que impactó contra el auto, dijo: “Este chico ya tenía antecedentes, andaba a alta velocidad por todos lados. No sabemos si estaba alcoholizado, algunos dicen que sí y otros que no”.

Detalles sobre el choque