Quedó atrapado bajo un puente por la crecida del río y lo salvaron en un dramático operativo de rescate

Aferrado a una columna y con el agua hasta la cintura, un hombre permaneció varios minutos bajo el puente 24 de Septiembre, en la ciudad de Córdoba, mientras la corriente del río lo golpeaba con fuerza. La escena, registrada en fotos y video, terminó con un operativo de rescate que demandó técnicas especiales y la intervención de personal entrenado de la fuerza policial provincial.

El hecho ocurrió hoy, pasadas las 6.30, cuando el damnificado, de 37 años, quedó varado en el cauce y se sostuvo de una de las columnas para evitar ser arrastrado.

Según informó la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) ingresaron al agua desde la costa y, mediante el uso de cuerdas, arneses y procedimientos adecuados, lograron asegurar al hombre y extraerlo hacia una zona segura. De acuerdo con el parte oficial, la persona no sufrió lesiones.

El operativo se realizó en medio de una fuerte crecida del río, que complicó las maniobras y obligó a aplicar protocolos específicos para este tipo de emergencias.

“Se trabajó con técnicas de rescate en medio líquido, utilizando equipos de seguridad y aseguramiento para evitar riesgos tanto para el damnificado como para el personal” , detalló el comisario Diego Cepeda, director de Bomberos, en un audio difundido por la fuerza al que accedió LA NACION.

En las imágenes difundidas por la Policía de Córdoba se observa a dos rescatistas equipados con chalecos salvavidas y arneses, uno de ellos dentro del agua junto al hombre que se aferra a la columna, mientras otro sostiene una cuerda desde la zona menos profunda.

El nivel del río cubre gran parte de la estructura y la corriente es visible, lo que evidencia la dificultad del procedimiento.

El DUAR, unidad especializada en operaciones de alto riesgo, interviene habitualmente en situaciones de rescate en altura, espacios confinados y ambientes acuáticos. En este caso, la rápida respuesta evitó que el episodio tuviera consecuencias graves. Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones ante la crecida de los ríos y evitar circular por zonas inundadas.