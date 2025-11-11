Quién era Débora Damaris Bulacio del Valle, la joven que encontraron muerta en Necochea

Un caso de posible femicidio estremeció al país. Se trata del asesinato de Débora Damaris Bulacio del Valle, de 39 años y oriunda de Villa Cacique–Barker, una localidad del partido bonaerense de Benito Juárez. La mujer había viajado el fin de semana con su pareja al camping Miguel Lillo, en la ciudad balnearia de Necochea, donde fue vista por última vez en la madrugada del domingo.

Débora era madre y muy unida a su familia, sus allegados la describieron como una mujer alegre, trabajadora y dedicada a sus hijos. Jamás, aseguran, se habría ido sin avisar. Su repentina desaparición y posterior hallazgo sin vida conmocionaron a toda la comunidad de Necochea.

La Justicia investiga el asesinato de Débora bajo un estricto secreto de sumario

Desde el sábado por la noche, su familia perdió contacto con ella y, ante la falta de noticias, se activó un operativo de búsqueda que incluyó a más de 80 efectivos policiales, Defensa Civil, Guardaparques y personal de distintas áreas municipales.

Durante los rastrillajes, se encontraron prendas personales en la zona conocida como “El Caño”, dentro del Parque Miguel Lillo. Finalmente, su cuerpo fue hallado enterrado en un terreno cercano al camping donde se había alojado la pareja. El fiscal del caso, Walter Pierrestegui, confirmó que “estaba bajo tierra” y que la investigación se encuentra bajo estricta reserva judicial.

En el marco de la causa, la policía detuvo a la pareja de Débora, señalado como principal sospechoso, quien se negó a declarar y fue imputado por femicidio doblemente agravado. Según fuentes cercanas, la relación llevaba poco más de un año y había atravesado varias idas y vueltas. El fiscal comentó que las imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el principal sospechoso arrastró una bolsa hacia el lugar del hallazgo, lo que evidencia pruebas que apuntan al femicidio.

Familiares y amigos impulsan el pedido de justicia por Débora

La hija de la víctima, Tania, contó en declaraciones a la prensa que la denuncia la hizo el sereno de la playa. “Mi mamá estaba con el novio acampando y el novio se fue el sábado a la noche y le dijo al del camping, pero de ella no se sabe nada”, aseguró. Por su parte, una amiga de la mujer, Ludmila, agregó: “Mi amiga este sábado fue al camping Miguel Lillo y no apareció”.

“La última vez que mamá me habló fue a las diez de la noche, me mandó un audio. Me dijo que había agarrado wifi y que me amaba; se escuchaba bien. Yo después lo analicé y por un momento se le quebró la voz y después intentó seguir como que estaba todo bien”, contó su hija en una entrevista con LN+.

“Yo lo conozco a él. Mamá nunca me contó cómo era su relación, yo a veces la veía de mal humor. Había días que estaba mal y otros días me decía que estaba con él, con la familia, que estaba bien. Nunca me contó [de un hecho de violencia]. Mis hermanos están igual que yo, están mal, es una situación difícil. Por lo que me dijeron, él todavía no declaró”, agregó la joven, que estudia en La Plata.

Las autoridades todavía analizan las cámaras de seguridad y toman declaraciones para reconstruir las últimas horas de Débora. El trágico desenlace generó una profunda tristeza entre los vecinos y encendió nuevamente el reclamo por justicia y medidas más efectivas frente a la violencia de género.