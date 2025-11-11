Qué se sabe de la mujer que desapareció de un camping en Necochea, este martes 11 de noviembre

Débora Damaris Bulacio del Valle, de 38 años, fue vista por última vez el sábado por la noche en un camping de Necochea. Según indicaron en LN+, la Policía detuvo a su pareja -apuntado como principal sospechoso-, quien se negó a declarar.

Por el caso, se desplegó un gran operativo de búsqueda con el objetivo de encontrar a la mujer. El medio local Diario Necochea consignó que las autoridades locales ordenaron la investigación por posible femicidio, que se inició el fin de semana y continúa con la participación de diversas fuerzas.

Alrededor de 80 efectivos de la Policía de Necochea se encuentran abocados a las tareas, que se concentran en la playa y en el Parque Miguel Lillo, especialmente en la zona conocida como “El Caño”, donde se hallaron prendas personales que pertenecerían a Débora.

Habló la hija de Débora

Tania, hija de Débora, dialogó con LN+ y expresó: “No sé casi nada. Lo único que sé es lo que pasan por las noticias, porque le pregunto a mi tía y no hay mucha información”.

“La última vez que mamá me habló fue a las diez de la noche, me mandó un audio. Me dijo que había agarrado wifi y que me amaba; se escuchaba bien. Yo después lo analicé y por un momento se le quebró la voz y después intentó seguir como que estaba todo bien”, siguió.

Respecto a dónde se encuentra ella ahora, dijo: “Estoy estudiando en La Plata. Ella es mi mamá, no iba a querer que yo me preocupe, más si estaba pasando algo. Estoy por viajar. En un rato me llevan para allá”.

Y añadió: “Yo lo conozco a él. Mamá nunca me contó cómo era su relación, yo a veces la veía de mal humor. Había días que estaba mal, y otros días me decía que estaba con él, con la familia, que estaba bien. Nunca me contó [de un hecho de violencia]. Mis hermanos están igual que yo, están mal, es una situación difícil. Por lo que me dijeron, él todavía no declaró”.

Sobre el final de la entrevista, consultada acerca de episodios de violencia que el detenido había tenido con una expareja, Tania afirmó: “Creo que algo me había enterado”.

La palabra del dueño del camping

Rafael Mugica, dueño del camping, habló con el mismo medio y sostuvo: “Queremos que se esclarezca y aparezca viva, nos hemos puesto a disposición de la Justicia entregándole todo el material fílmico. En ningún momento vimos ninguna situación que nos hiciera sospechar de violencia. Posteriormente, la pelea del sábado a la noche la vimos por las cámaras”.

“En el video se los ve salir del baño, él la quiere abrazar, ella lo saca, él la agarra del cuello y la tira al piso. Posteriormente, se la ve a ella en el quincho del complejo tomando cerveza, ahí el sereno se presenta para que no tuvieran miedo si lo veían durante la noche caminando con una linterna y para ofrecerles lo que necesiten. La chica habló normal, le dijo de dónde era y le ofreció cerveza. El sereno se negó porque estaba trabajando", continuó.

Y siguió: “A las 23.15 del sábado es la última imagen que tenemos de ellos juntos. Después, todo lo que sabemos es por lo que vio el sereno”.

Por último, el hombre indicó que el sereno del camping vio símbolos de arrastre, “como si fueran de pies” -según sus palabras-, y el alambre perimetral cortado.

La zona donde están realizando rastrillajes

Defensa Civil, guardaparques, Policía Ecológica y áreas municipales de prevención trabajan coordinadamente en rastrillajes y patrullajes en la zona costera, cercana al camping donde fue vista Débora por última vez, el sábado a la noche.

Además, de acuerdo a lo consignado por el medio local, autoridades continúan analizando cámaras de seguridad y entrevistando testigos para reconstruir el recorrido que realizó la mujer previo a su desaparición.

El fiscal Walter Pierrestegui se encuentra evaluando la situación de su pareja -aprehendido en relación con el caso-, al tiempo que analiza la posibilidad de imputarle el delito de femicidio.