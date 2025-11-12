Quién era la brasileña asesinada de una trompada en avenida Corrientes

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una mujer de nacionalidad brasileña, murió el 6 de noviembre tras ser golpeada brutalmente en plena Avenida Corrientes por un hombre con antecedentes penales y un historial de internaciones psiquiátricas.

La víctima tenía 69 años, era funcionaria jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás, licenciada en Recursos Humanos y se encontraba en la Argentina desde julio para visitar a su única hija, Carolina, que estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el portal brasileño O Globo, alternaba su estadía entre Buenos Aires y Goiânia, donde vivía junto a su esposo, cada seis meses.

Falleció tras ser golpeada por un hombre en plena Avenida Corrientes

Oriunda de Itapuranga, en el noroeste del estado de Goiás, y radicada en Goiânia, María Vilma dedicó más de dos décadas al servicio público y era reconocida por su carácter amable y su vocación docente. “Era una gran compañera, servicial y paciente. Impartía clases con gran calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, quien trabajó junto a ella en el Juzgado Civil Especial N.º 10, en diálogo con O Globo.

A través de su cuenta de Instagram (@carol_bizinoto), Carolina, la hija de la víctima, expresó su dolor y pidió que se agilicen los trámites judiciales: “Mamá, te lo juro que lo vamos a lograr. Te amo. Haré todo lo posible para llevarte de vuelta. Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”.

Trabajó más de 20 años para el poder judicial de Brasil

Un ataque sin sentido

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, el hecho ocurrió el jueves 6 de noviembre cerca del mediodía, sobre avenida Corrientes al 3200. María Vilma había salido de su vivienda para cobrar el alquiler del departamento de su hija cuando fue atacada por un hombre de 30 años, que la golpeó en la cabeza sin motivo aparente. La mujer cayó al suelo inconsciente y fue asistida por transeúntes que alertaron al SAME. En cuestión de minutos la ambulancia la trasladó de urgencia a un hospital, donde falleció horas después a causa de un traumatismo craneoencefálico.

“La llevaron al hospital. Llegó con vida. Mi primo habló con ella. Pero en la madrugada falleció”, relató Paula Lima, su sobrina, según O Globo.

Viajaba cada seis meses a la Argentina para acompañar a su hija, estudiante de medicina en la UBA

El agresor fue detenido horas más tarde en la esquina de Córdoba y Junín, tras un operativo de búsqueda desplegado por la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales confirmaron a este medio que el sospechoso acumulaba 20 antecedentes penales por robos, lesiones, disturbios en la vía pública y robo automotor, además de múltiples internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos. En varias oportunidades, había logrado fugarse de los centros de salud donde permanecía bajo tratamiento.

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco

Tras su arresto, la causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, quien lo imputó por tentativa de homicidio y ordenó su traslado al Hospital Borda, donde permanece bajo custodia policial mientras se evalúa su estado mental.

La fiscalía porteña continúa con las pericias y la toma de testimonios de los testigos presenciales del ataque. En los próximos días, el acusado será sometido a una evaluación psiquiátrica forense para determinar su imputabilidad y definir si puede afrontar un proceso penal.