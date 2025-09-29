Quién es el Pequeño J, el supuesto autor del triple crimen de Florencia Varela
Tony Janzen Valverde Victoriano está sindicado como el principal sospechoso del homicidio de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años , y Lara Gutiérrez, de 15
- 3 minutos de lectura'
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, es uno de los jóvenes más buscados de Argentina. El peruano, que acaba de cumplir 20 años, tiene una orden de captura nacional e internacional por estar sindicado de autor intelectual del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, tres jóvenes mujeres halladas en el pozo de una vivienda en Florencio Varela, en un crimen vinculado al narcotráfico.
Según las investigaciones, antes del homicidio ocurrido el 20 de septiembre de 2025, Pequeño J operaba principalmente desde la villa 21-24 y la Zabaleta, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.
Triple crimen
El triple homicidio se registró en la madrugada del 20 de septiembre. Las víctimas, identificadas como Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), fueron encontradas cuatro días después, descuartizadas, dentro de bolsas negras y enterradas en un pozo de una vivienda.
En el expediente, Pequeño J figura como autor material e intelectual del crimen, aunque aún permanece prófugo. Por ello, el juzgado competente solicitó su captura internacional, que derivó en la emisión de una alerta roja este viernes.
Seis detenidos
Hasta el momento, seis personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el caso. El martes pasado, durante un procedimiento de urgencia en la vivienda donde se hallaron los cuerpos, se arrestó a cuatro sospechosos: dos parejas, la propietaria de la casa en Jáchal y Chañar y la encargada de limpiar la escena del crimen.
Los detenidos, identificados como Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra, se negaron a declarar y fueron imputados por homicidio calificado, debido al concurso premeditado de dos o más personas, la alevosía y ensañamiento, y violencia de género.
El viernes fue capturado en Villazón, Bolivia, Lázaro Víctor Sotacuro, otro integrante de la banda, y el sábado se detuvo a un joven de 29 años acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que ambos declaren este lunes ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.
Otras noticias de Homicidio
Triple crimen. Detuvieron a un joven acusado de hacer el pozo y enterrar a las víctimas
Torturas en vivo. Captura internacional: Interpol busca a Pequeño J, el supuesto narco detrás del triple crimen
Masacre. Las familias de las víctimas del triple crimen plantean dudas y piden pasar la causa al fuero federal
- 1
Tras el triple crimen, alertan sobre el avance de los vendedores de drogas en los barrios
- 2
El movimiento Ni Una Menos marchó al Congreso para pedir justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela
- 3
Violencia en el conurbano. Mataron a un comisario retirado de la PFA durante un robo en su casa
- 4
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000