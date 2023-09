escuchar

Con la frase “¿Sabés quién soy yo?”, Francisco García Moritán, el hermano de Roberto, diputado de Juntos por el Cambio, prepoteó a agentes de tránsito que lo detuvieron tras dar positivo en un test de alcoholemia y manejar con una licencia apócrifa, hoy a la madrugada, en el barrio porteño de Palermo.

El hombre de 42 años, pasada la 1 de la madrugada de hoy, conducía su SUV Jeep Renegade cuando fue retenido en un control de tránsito en Pueyrredón y avenida Libertador. Allí le hicieron el debido test de alcohol en sangre y el resultado fue positivo con 0,89 gramos, cuando el límite en ciudad de Buenos Aires es de 0,5 gr/l.

“En disconformidad por el procedimiento, se mostró ofuscado, profiriendo insultos y agravios hacia los efectivos policiales, como también manifestaba que iba a dejar sin empleo a todos los que se encontraban allí presentes”, se informó desde un comunicado de la Policía de la Ciudad a LA NACION.

Frente a la actitud de Moritán, los agentes a cargo del operativo realizaron la consulta correspondiente con la Unidad de Flagrancia Este y se dispuso su detención por “infracción al artículo 296 y 292, adulteración de documento público agravado y secuestro del vehículo”. Así, el empresario gastronómico fue trasladado a la comisaría vecinal 2A de la Policía de la Ciudad.

Futbolero y gastronómico

Francisco, cuñado de Carolina Ardohain, es el menor de cuatro hermanos, emprendedor, cocinero autodidacta, fanático de Racing y dueño de cerca de 10 restaurantes. “Tengo 42 años y me considero un desarrollador de negocios gastronómicos. Soy un emprendedor nato desde chiquitito”, dijo en junio pasado a LA NACION.

Entre sus restaurantes están Son of Cebich en el Barrio Chino (Belgrano); Amazonia, en Palermo; Nozomi, en Retiro; y Maradona que es el décimo local del grupo. “El diez”, comentó en esa oportunidad. Ese último local fue inaugurado el 22 de junio, cuando se cumplieron 37 años del gol del siglo concretado por el fallecido crack de fútbol.

El hombre dio sus primeros pasos en el rubro junto a su hermano Roberto, en 2008, con una cafetería, Belinda Café & Deli, en el Puerto de Frutos de Tigre.

“Tenía 24 años y lo hice con préstamos. Soy supertrabajador, un emprendedor nato, justo había renunciado a mi trabajo y había recibido un poquito de plata y así nos metimos en Casa FOA. Fueron 8 años seguidos desarrollando conceptos de cafeterías con ellos. Seguimos con otros Belinda en un complejo que se llamaba Working Ocampo, vino Arboris en San Isidro y abrimos locales e hicimos consultorías gastronómicas durante años. Llevo desarrollados 16 restaurantes”, dijo a este medio.

En cuanto a la consultoría de locales, explicó: “Les cambiaba la carta, porque soy cocinero también, pero autodidacta”.

Al referirse a los dichos de “es el hermano de…” o el cuñado de…”, indicó, en junio: “Esas cosas siempre pasan y yo estoy orgulloso de Roberto, de mi apellido y de mi gente. Si Maradona es un buen negocio, seguramente sea porque soy hermano de Roberto, y me pone feliz que sea así. Si es un fracaso, espero no salpicarlo [se ríe]. A mí siempre me jugó a favor ser su hermano menor. Laburé muchos años con Roberto, todo lo que sé me lo enseñó él y le tengo mucha admiración”.

