Quiénes son los seis detenidos por el triple crimen de Florencio Varela hoy

Hasta el momento hay seis personas detenidas por su presunta vinculación con el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

Nuevas imágenes de pequeño J

El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, y otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Al día siguiente la policía arrestó a ocho personas, acusadas de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza, durante allanamientos en Villa Zavaleta. Sin embargo, habrían quedado en libertad, ya que ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.

Los últimos dos detenidos

Lázaro Víctor Sotacuro se convirtió en el quinto detenido por su presunta vinculación con los homicidios de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Según informó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, la captura del sospechoso se concretó en la ciudad boliviana de Villazón. Se sospecha que Sotacuro es quien trasladó a las chicas en la camioneta posteriormente incinerada.

Lázaro Sotacuro, detenido

En tanto, el sábado, Ariel Giménez, un joven de 29 años, fue capturado acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que este lunes por la mañana ambos declaren -el primero por zoom desde el penal de Sierra Chica y el segundo en la fiscalía- ante Adrián Arribas.

La Justicia ordenó el viernes la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 años, sospechado de ser el ladero de Pequeño J. Ambos continúan prófugos.