Qué se sabe del triple crimen en Florencio Varela este lunes 29 de septiembre

Pequeño Jota sigue prófugo

La policía busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el apodo Pequeño J y sindicado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de las chicas. Es un ciudadano peruano de 20 años con una orden de captura nacional e internacional. Su base de operaciones es la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. Pequeño J tiene una orden de captura.

Captura internacional: Interpol busca a Pequeño J, el supuesto narco detrás del triple crimen Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años gentileza

“A partir de todo el seguimiento que estamos haciendo, detectamos que quiere escapar del país y por eso liberamos cara, nombre y captura internacional”, decía el mensaje que fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense difundieron a la prensa pasada la medianoche del viernes.

6 detenidos

Ese es el número de los arrestados por su presunta vinculación con el triple crimen. El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio donde, finalmente, fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar y la otra encargada de limpiar la escena del crimen.

Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra se negaron a declarar cuando fueron indagados. Los cuatro fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

d

El viernes fue capturado en Villazón, Bolivia, un quinto integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro y el sábado un joven de 29 años acusado de cavar un pozo y haber enterrado los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Se espera que este lunes por la mañana ambos declaren ante el fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza.

Triple crimen en Florencio Varela

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Tres jóvenes oriundas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes, luego de pactar un encuentro y no regresar a sus casas

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y ya dejó un saldo de 6 detenidos. Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Otra versión sobre el móvil de la masacre, que surgió entre los allegados a las víctimas, indicaba que una de las jóvenes.