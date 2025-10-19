Quiénes son los Tehuelches MC, el grupo de motoqueros que se enfrentó a tiros con los Hell’s Angels

La agrupación estadounidense de motoqueros Hell’s Angels Motorcycle Club, que llegó esta semana a La Plata para participar en un evento, mantuvo algunos altercados durante su estadía en la Argentina, que finaliza este domingo. Durante la madrugada del sábado, se pelearon con repartidores de comidas y trapitos, mientras que, horas más tarde, tuvieron un cruce a tiros con el grupo argentino de motoqueros conocido como “Tehuelches MC”.

Se trata de un grupo que fue fundado en 1998 en Chivilcoy y que tiene representación en la Argentina, México y Paraguay. En un principio fue conformado por varios exmiembros de distintas fuerzas de seguridad y simpatizantes de la cultura neonazi. Cuenta, además, con agrupaciones en Mar del Plata y la Patagonia, entre otros lugares.

Actualmente, los Tehuelches MC se jactan de, a través de una impronta nacionalista argentina, ser la contraposición de Hell’s Angels, que representa al nacionalismo en Estados Unidos.

En una publicación de Facebook, la cuenta de Tehuelches Chile explicó que el grupo fue conformado por un “grupo de adolescentes amigos fanáticos de las motos que viajaban en manada a los encuentros por todo el país”. También contó que el nombre fue elegido con dos motivos: como mención a la motocicleta Tehuelches 75 c.c y al pueblo indígena, como una señal de nacionalismo.

El grupo fue fundado en 1998

“Todos sus integrantes actuales siguen como hace 22 años atrás, viajando por todo el país y el continente asistiendo a eventos como motoencuentros, motorock, aniversarios, y reuniones del propio Club Tehuelches o visitándose entre si, expandiendo sus actividades, que van mas allá de solo viajar en sus motos. En la actualidad, Tehuelches MC sigue creciendo a pasos agigantados en cantidad de miembros, capítulos y actividades que van desde viajar en motocicletas por todo el país y organizar eventos a ayudar directamente a los que menos tienen. Con cientos de proyectos a futuro, seguimos en Crecimiento y vamos por el camino indicado”, expresó.

En mayo de 2016, ambos grupos de motoqueros se enfrentaron a balazos a metros de la Basílica de Luján, en un cruce en el que hubo más de 150 tiros pero no se registraron muertes. En esa ocasión, Daniel Díaz León, más conocido como Dani La Muerte -histórico guardaespaldas de Ricardo Fort-, comandaba el grupo de los Ángeles del Infierno (Hell’s Angels, en inglés) que se tiroteó con el líder de la banda rival, Leonardo Gatto, un policía bonaerense exonerado.

Gatto, jefe del grupo de los Tehuelches, rival de los Ángeles del Infierno, es único de los 14 motociclistas acusados que quedó preso. En un juicio abreviado el exuniformado fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por el intento de homicidio agravado de Dani La Muerte.

Grupo de motoqueros denominados Hell´s Angels caminan la calles de La Plata para celebrar un encuentro mundial con miembros de la agrupación Ignacio Amiconi - LA NACION

En tanto, al excustodio del empresario Ricardo Fort y del actor Mickey Rourke le pegaron nueve balazos, mientras que las placas de kevlar de su chaleco antibalas detuvieron seis proyectiles. Tres disparos lo hirieron en una pierna, un hombro y la base del cuello. Pasó más de dos meses internado y tuvieron que operarlo en tres oportunidades.

Los Tehuelches estaban armados con dos pistolas calibre 22, una pistola calibre 9 mm, dos revólveres calibre 32, otros dos revólveres 22, una pistola calibre 6.35 y un cuchillo.

La llegada de Hell’s Angels a la Argentina

Los miembros del grupo comenzaron a llegar a La Plata este martes, en el marco de la realización del evento World Run, una convención anual de la banda que en la Argentina tiene lugar en la capital bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, y que reúne motoqueros de países como Alemania, Escocia, Filipinas y Grecia, entre otros.

Durante la madrugada de este sábado, algunos integrantes se pelearon con trapitos en pleno centro de la ciudad. Todavía no había amanecido y en la rambla que está frente a la gobernación provincial, ubicada en 51 entre 5 y 6, los Hell’s Angels -que son asociados por el Departamento de Justicia del país norteamericano a una “banda criminal”- se agarraron a trompadas con un grupo de cuidacoches, en un enfrentamiento en el que también se vieron involucrados a algunos repartidores.