Quilmes: volvían de hacer las compras y cinco ladrones que estaban en su casa las obligaron a entrar

Roxana y su hija Estefanía salieron de su casa para hacer unas compras, en el municipio de Quilmes, y cuando regresaron se encontraron con que cinco ladrones estaban robando dentro de su vivienda. La más joven de las víctimas fue tomada primero por los asaltantes apenas llegó. En cambio, su mamá intentó huir para pedir auxilio, pero dos de los delincuentes la agarron del cuerpo y arrastraron hasta el interior del inmueble. Segundos después, los ladrones huyeron con el botín.

Lo que ninguna de las mujeres sabía al momento, y después se enteraría tras ver las imágenes de las cámaras que tienen instaladas en su casa de la calle 1° de mayo al 1000, en ese municipio del sur del conurbano, es que los ladrones habían ingresado a la vivienda cuando ellas aún estaban en dentro de la propiedad, antes de que salieran a realizar las compras.

“Ellos entraron a las 14.27 por el garaje que esté en el subsuelo. Nosotras estábamos en la cocina preparándonos para salir en un lapso de tres minutos. Cuando nos fuimos a comprar no nos cruzamos con ellos”, contó Roxana en diálogo con el canal TN. Media hora después, las mujeres regresaron a la vivienda.

“Mi hija ingresó primero por la puerta principal porque yo me demoré agarrando una mochila de la camioneta. Cuando ella entró, dos hombres la agarran desde atrás de una pared y le taparon la boca porque ella empezó a gritar”, prosiguió en su relato la mujer. Al momento en que Roxana se acercó para entrar a la casa, “ahí vi que salieron dos personas”.

En una secuencia que se volvió viral en las últimas horas, se vio que la mujer dio un paso hacia atrás para salir a pedir auxilio, pero la maniobra no fue del todo efectiva. Tres delincuentes salieron detrás de Roxana y dos de ellos la tomaron del cuerpo. “Me arrastraron hasta meterme adentro y cerraron la puerta”, recordó la víctima del robo “y me decían ¡metete para adentro! ¡Dale, dale!”. Algunos vecinos habían oído los gritos, por lo que llamaron a la Policía.

Apenas transcurrieron unos segundos los asaltantes, todos con guantes y la mayoría cubiertos con gorras, salieron de la casa y escaparon, en principio, a pie. Roxana recordó que la semana pasada habían descubierto que desde un auto gris detenido en el frente de su propiedad habían tomado fotos de la casa, situación que llevó a la familia a tomar los datos de ese rodado. Esa información se la suministraron ayer a los investigadores del robo.

“Ya no se qué más poner para mejorar la seguridad”, dijo la mujer, preocupada, que además de instalar un sistema de videovigilancia hizo colocar una alarma. “Yo creo que los delincuentes tenían un inhibidor porque cuando me fui a comprar no sonó nada y ellos estuvieron robando mientras tanto”, agregó Roxana, que denunció que el municipio está a merced de los ladrones.

