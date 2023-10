escuchar

Un taxista de Mar del Plata se resistió ayer por la tarde a un robo y, junto a vecinos, le dio una paliza al delincuente que terminó hospitalizado y detenido. Parte de la secuencia quedó registrada en videos grabados por personas que circulaban por la zona.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer en las inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus de Mar del Plata cerca de la esquina de Las Heras y Gascón cuando el conductor de un taxi alertó que un falso pasajero le quiso robar la recaudación y el celular.

En ese momento, el hombre de 75 años se resistió y extrajo del interior del vehículo un fierro con el que se comenzó a defender y golpear al delincuente. “¡Te voy a matar!”, exclamó el conductor mientras golpeaba al delincuente de 34 años que intentó fugarse.

Tras los primeros golpes, el ladrón quiso volver a ingresar al taxi y allí el chofer le volvió a pegar y un grupo de vecinos evitó que se escapara. En tanto, otro móvil que pasaba por la zona activó el “botón de alerta” municipal por lo que, en pocos minutos, efectivos de seguridad de la comisaría 2ª llegaron hasta la zona.

A raíz de los golpes recibidos, el delincuente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, “Oscar Alende” donde fue atendido. En tanto, la Justicia dispuso que tras las curaciones fuera trasladado y quede alojado en la Alcaldía Penitenciaria Batan.

Un robo olímpico en Batán

En paralelo, se conoció que el campeón olímpico de ciclismo Juan Curuchet sufrió un violento robo en su domicilio de zona rural jurisdicción de Batán, a unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, donde delincuentes lo redujeron junto a su pareja y le robaron todo tipo de elementos de valor, incluida las medallas logradas a lo largo de casi tres décadas de carrera deportiva.

La investigación en marcha desde la fiscalía especializada en Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Mariano Moyano, esperaba por elementos de prueba para avanzar con la búsqueda de los autores del hecho.

Según denunció el deportista y ex legislador bonaerense, fue sorprendido por al menos tres hombres durante las últimas horas de este domingo. Con su pareja ya estaban acostados cuando los encapuchados ingresaron a punta de pistola. “Me dijo que me veía cara conocida”, dijo al reconocer que el asalto no lo habría tenido como objetivo puntual, sino que habrían elegido al azar esta vivienda, en un campo al que se llega por la ruta 88 en el que hace tiempo se recluyó en busca de una vida más tranquila.

Estima que fueron unos 40 minutos los que los delincuentes permanecieron dentro de la casa, tiempo que se tomaron para revisar todas las dependencias, cargar todos los elementos de valor y prepararse para la fuga.

“Se llevaron todo lo que encontraron, hasta mis medallas y reconocimientos de mi carrera deportiva”, explicó el campeón olímpico de Pekín 2008 sobre este tristísimo episodio que, reconoció, finalizó sin haber sufrido agresiones físicas, pero sí con una intimidación permanente con armas que “cargaban”, de acuerdo a lo que pudo percibir antes de que los encerraran con su compañera en un baño.

Más tranquilo, pero dolido por el sufrimiento que significó este robo y el tiempo que pasó con los delincuentes dentro de su casa, contó a LA NACION que los llevó hasta donde tenía dinero. “Se llevaron todos mis ahorros”, dijo. Y para pedirle más le llegaron a apuntar con la pistola en la cabeza a su novia. “Hice ciclismo, no me dediqué a un deporte que se gana plata”, les explicó y casi que los convenció.

