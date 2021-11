Reacción inesperada: una joven persiguió a un falso repartidor que le había robado el celular y le volteó la moto

Una joven que intentó, hasta último momento, evitar que un falso repartidor en moto le robara en celular, corrió hasta alcanzar al motochorro, al que se animó a enfrentar cuerpo a cuerpo, lo empujó e, incluso, llegó a voltearle la moto. Todo eso, sin embargo, no le bastó para evitar que el ladrón escapara con su teléfono.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el viernes pasado, a las 15.30, en Ramos Mejía. Una cámara de videovigliancia registró el momento en que la víctima caminaba por la calle Alvarado, entre Avellaneda y Alvear cuando una moto de baja cilindrada, tripulada por quien simulaba ser un repartidor de comidas, subió a la vereda para robarle a la mujer.

Joven valiente no se deja amedrentar por un delincuente y le tira la moto

Para resguardar su teléfono, la joven lo arrojó de una vereda hacia la otra, y hacia ahí se dirigió el “motochorro” con su moto. Pero la chica hizo lo mismo, y mientras el delincuente se agachaba para recogerlo, sin bajar de la moto, ella lo alcanzó y comenzó a empujarlo con fiereza.

Firme en su intención, y sin reparar en una posible respuesta violenta, la mujer consiguió derribar el rodado. El ladrón quedó de pie, y la joven comenzó a golpearlo con su mochila, para luego alejarse unos centímetros. Finalmente, el motochorro levantó la moto y se escapó rápidamente del lugar con el teléfono.

“No me dio tiempo casi a nada; me dijo ‘dame el celular que te pincho’. Mi reacción fue revolear el teléfono lo más lejos que pude. Intenté recuperarlo, pero fallé. Si hubiese estado con mi nene de dos años no sé si podría haber hecho esto”, reconoció luego Micaela, la joven asaltada, al noticiero de Telefé.

La mujer, que trabaja de estilista, reveló que tomó la decisión de enfrentarse con el delincuente porque no quería que se llevaran su celular, dado que lo utiliza mucho para trabajar y tenía todos los contactos guardados. Admitió que temió por el riesgo que afrontó.

“Yo asumo que lo que llevaba encima era un destornillador, mucho no se notaba lo que tenía. Cuando se cayó de la moto yo me corrí justo porque pensé que algo me iba a hacer. No había muchos vecinos, salieron al ratito, después de escucharme a mí”, dijo Micaela en el diálogo con la citada emisora.

Respecto del vehículo tripulado por el asaltante, se trataría de una Honda Biz 110 cc. roja y negra que portaba una caja de color verde. Justamente, a través de las redes sociales, y tras tomar conocimiento del hecho y de las características del motochorro y del vehículo, vecinos de la zona reportaron que el mismo delincuente ya habría cometido más de un asalto en los alrededores.