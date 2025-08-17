Reaccionó a los tiros: un hombre de 88 años frustró un robo en su casa y se quedó sin arma porque no tenía los papeles

Los métodos para evitar ser víctimas de hechos de inseguridad que utilizan los vecinos que viven en el conurbano bonaerense son cada vez más extremos y peligrosos. Este es el caso de un adulto mayor, de 88 años, que logró ahuyentar a dos delincuentes que intentaban ingresar a su vivienda en la localidad bonaerense de Berisso. El episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en una casa situada en calle 24 entre 124 y 125, cuando el propietario escuchó ruidos en el fondo del terreno y salió a verificar qué ocurría.

Según su testimonio ante efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al acercarse observó a dos personas que forzaban la puerta trasera y rompieron los vidrios. En ese momento, los desconocidos lo habrían amenazado a los gritos. Ante esa situación, el hombre tomó un revólver calibre .22 que guardaba en la vivienda y efectuó varios disparos disuasivos. Las detonaciones provocaron la huida inmediata de los sospechosos, que escaparon sin llevarse pertenencias.

Tras un llamado al 911, oficiales del Comando Patrullas de Berisso acudieron al lugar y realizaron un rastrillaje por la zona, aunque no lograron localizar a los agresores. Según las primeras versiones, por los disparos efectuados por el dueño de casa no se registraron heridos.

El arma secuestrada en la casa del hombre de 88 años Policía bonaerense

En el domicilio, los efectivos incautaron el arma utilizada: un revólver marca T.A.L.A., con armazón plateado y cacha de plástico negro, cargado con cinco proyectiles y una vaina servida. El secuestro se dispuso debido a que el hombre no contaba con la documentación que habilita la tenencia legal de un arma.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, dirigida por el fiscal Juan Pablo Mennucci, quien ordenó peritajes en la vivienda y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la causa.