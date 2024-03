Escuchar

Mónica, madre de Germán Medina, el colorista de 33 años que fue asesinado anoche de un tiro en la cabeza por su compañero Abel Guzmán en la peluquería de Recoleta en la que ambos trabajaban, habló este jueves por la mañana sobre la relación entre ambos. El miércoles por la noche, tras el cierre del salón de belleza ubicado en Beruti 3017, el asesino interrumpió una charla entre colegas, desenfundó una pistola que llevaba en la cintura y disparó a sangre fría a la cabeza de la víctima. Medina murió por un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladado al hospital Fernández. Gumán se escapó por una ventana y sigue prófugo.

Mónica, la madre del colorista de 33 años que fue asesinado por su compañero de trabajo de un tiro en la cabeza en Recoleta Captura de Pantalla

“Yo no lo conocía en persona”, aclaró en primera instancia la mamá de la víctima en diálogo con TN. Sobre el vínculo entre su hijo y el hombre que es buscado por las autoridades, remarcó: “Lo único que sabía es que ambos mantenían una relación media conflictiva dentro de la peluquería”. Precisó además que el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, -Guzmán era su mano derecha- estaba al tanto de estos “roces” pero nunca intervino o dialogó con ambos al respecto.

De acuerdo con el testimonio de Mónica, Gabriel Germán no era el único que tenía problemas con el agresor de 43 años: “Germán me dijo que se quejaban un poco de su trabajo, del tema de los alisados que eran muy fuertes. Hubo clientas que se quejaban porque el formol les molestaba, cosas así, de trabajo. También me dijo que era medio de contestar mal. Qué sé yo. Yo la verdad que me asombra que haya tenido una resolución como esta”.

Consultada sobre si el conflicto había escalado a mayores en el último tiempo, admitió: “No sé si el conflicto había escalado a mayores. Nunca me dijo que había recibido una amenaza. Si entiendo que el dueño de la peluquería sabía de este conflicto. La verdad no sabría qué medidas podría haber tomado”. También se refirió a la posibilidad de que Abel disparara contra otros empleados de la firma, chance que descartó: “Esta vez era algo puntual con mi hijo. Tal vez eran celos”.

“Pensé que había sido un accidente”

Fuera de describir el vínculo entre Abel y Germán Gabriel, Mónica detalló cuándo y cómo recibió la noticia del feroz ataque a su hijo. “No nos enteramos por la peluquería, el dueño o ningún compañero. Nos avisó su pareja [Julio Mendoza]. Yo no había visto la televisión. Creí que había sufrido un accidente y por eso me fui al hospital. No tenía idea de lo que había pasado. No tuvimos ni siquiera una comunicación oficial, ni de la comisaría ni de nadie”, relató.

Luego de un fugaz paso por el establecimiento médico al que el colorista había llegado sin vida, Mónica fue derivada a una dependencia policial donde una oficial le informó que “[Germán Gabriel] estaba en la morgue”. “Me dijo que se estaban haciendo las pericias y se llevaría a cabo una autopsia. También aclararon que mi hijo había llegado con vida al hospital pero nada pudo hacerse porque tenía un balazo en la cabeza”, precisó entre lágrimas.

Gabriel Medina y su novio Julio Mendoza, quien dio aviso a la familia sobre el asesinato del colorista de 33 años Instagram

Más tarde, la madre de dos recordó a su hijo. Lo calificó como una “personas audaz” que le “gustaba lo que hacía. “Fue pasando de peluquería en peluquería. Le gustaba mucho su trabajo. Fue mejorando con el tiempo”, rescató en ese sentido. Y apuntó contra el dueño de la peluquería Verdini por no “cuidar a su empleado”.

“Yo esperaba que el señor de la peluquería me llame y me diga ‘Mónica, lo que necesite’ o ‘lamentamos lo que pasó’. Algo. No pasó. Nosotros le escribimos, mi sobrina lo llamó. Y lo primero que hizo fue dar una nota a un canal. Uno entiende que está cuidando a su lugar y no ha cuidado a su empleado”, dijo.

Mónica concluyó el diálogo televisivo con un pedido tanto para la Justicia como las fuerzas de seguridad: “Yo creo que tienen que apurarse en encontrarlo. Quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo, que el asesino no salga por ningún curso, ningún atenuante de nada. Esto evidentemente estaba planeado. Él sabía lo que estaba haciendo, de la forma que lo apuntó, cómo se paró. No sé si estaba enojado con quien pero esto no es algo que le surgió en el momento”.

