Recoleta: una patrulla trasladaba de urgencia a un menor hacia el Anchorena y chocó de frente contra otro auto

Una patrulla de la Dirección de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), que pertenece a la Policía de la Ciudad, chocó de frente contra otro auto este jueves por la noche mientras trasladaba de urgencia a un menor de dos años y a su madre en dirección al Sanatorio Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta. Según fuentes consultadas por LA NACION, el pequeño, que finalmente fue asistido y se encuentra fuera de peligro, tenía bajos signos vitales y se le practicaba RCP antes de que se produjera la colisión sobre French y Pueyrredón.

Según el parte policial, personal de la DIR estableció un cordón sanitario entre Av. Santa Fe y Paraná mientras transportaba a ambos pasajeros hacia el nosocomio. A 150 metros del hospital, “el móvil colisionó de frente contra un Toyota Corolla que circulaba en dirección contraria”. “Producto del siniestro resultaron heridos los ocupantes de ambos rodados, a excepción del menor y su madre”, resalta el escrito al que accedió este medio.

La colisión no evitó que el pequeño fuera ingresado de urgencia en el Anchorena, donde fue asistido y lograron salvarle la vida. Con respecto a los accidentados, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y se ocupó de atender en principio a los pasajeros del auto particular: un hombre mayor -que recibió un latigazo cervical y traumatismo nasal- y un menor de 17 años -con traumatismo craneoencefálico leve-.

Por otro lado, fueron cuatro los efectivos policiales que resultaron heridos producto del impacto. Se los diagnosticó con traumatismo de codo izquierdo e hipertensión, latigazo cervical, traumatismo de brazo derecho y traumatismo en miembro superior e inferior derecho respectivamente, todos ellos sin riesgo.

Dos accidentes similares entre abril y mayo

Dos semanas atrás, un móvil de las fuerzas de seguridad porteñas acudía a un llamado de emergencia cuando embistió a una motocicleta y mató a su conductor. Ocurrió en el barrio de Villa Urquiza. Fue tal la violencia del impacto que el patrullero terminó incrustado contra una obra de construcción, lo que requirió la asistencia de los Bomberos para ayudar a los uniformados a salir del rodado siniestrado.

El incidente se produjo a última horas del martes 7 de mayo, en el cruce de la avenida Triunvirato con la calle Nahuel Huapi, según precisó LA NACION en este entonces. Personal de Bomberos de la Ciudad fue al lugar para rescatar a personas que habían quedado atrapadas tras el choque.

Allí, se encontraron con un móvil policial de la Comuna 12 que chocó con una motocicleta cuando acudía a un llamado de emergencia. Se solicitó la presencia del SAME, que confirmó la muerte del conductor de la moto.

En Villa Urquiza: un patrullero de la Ciudad atropelló y mató a un motociclista. captura de redes

En medio del operativo, los bomberos realizaron maniobras para extraer a los policías del interior del patrullero. El conductor del móvil policial fue atendido por politraumatismos y quedó a disposición de la Justicia, que ahora intentará determinar cómo ocurrió el accidente y aclarar las responsabilidades en el hecho.

Asimismo, el 24 de abril, un joven de 25 años, que circulaba en una moto por Lanús cuando regresaba de estudiar, murió en un violento choque luego de que un patrullero de la policía bonaerense, que iba a toda velocidad, tomara parte del camino a contramano e impactara de lleno contra la víctima y su rodado.

El violento accidente ocurrió poco antes de las 22, en la intersección de las calles San Martín y 25 de Mayo. De acuerdo a los medios locales, el móvil policial iba en camino a la estación Lanús del ferrocarril Roca para participar de un operativo por incidentes.

Según se supo, la víctima -identificada como Dylan Bustamante- vivía en Lanús y se movilizaba, al momento de la colisión, con una motocicleta marca Corven 150. Una cámara de seguridad mostró el momento exacto en que el patrullero, que circulaba en una dirección y con las sirenas prendidas, se metió en la mano contraria porque había mucho tráfico y fue entonces que impactó contra el rodado de menor porte. El joven salió despedido por el aire, se golpeó contra el asfalto y quedó tendido a un costado de la acera.

“Jamás en mi vida pensé publicar esto. Si alguien vio el accidente, que por favor me escriba. Mi hermano se merece justicia y mamá saber qué pasó. Nunca van a encontrar un pibe más bueno que Dylan”, escribió en sus redes sociales Eliana, la hermana del joven fallecido.