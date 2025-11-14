Rosario: iba en bicicleta, cayó al chocar con la puerta de un auto, la atropelló un colectivo y murió

Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la ciudad de Rosario cuando una joven de 23 años circulaba por la calle a bordo de una bicicleta y cayó al asfalto luego de que el conductor de una camioneta abriera la puerta y la golpeara; tras ello un colectivo la atropelló. La víctima, que estudiaba enfermería en la Universidad Nacional de Rosario, murió en el lugar.

La secuencia ocurrió en la zona oeste de la ciudad, en Mendoza y Nicaragua, barrio Belgrano. Allí, Milagros Rocío Peña iba en dirección al centro sobre Mendoza. A mitad de cuadra, un conductor abrió la puerta de su camioneta, la golpeó y ella se desestabilizó. En consecuencia, cayó al asfalto.

Mientras, un interno de la línea 153 que circulaba a la par de la joven no pudo frenar y ella quedó debajo de las ruedas traseras del colectivo, de acuerdo a lo que publicó el medio santafesino La Capital.

Una joven de 23 años fue atropellada en Rosario Gentileza La Capital

Tras el impacto, el chofer del colectivo se bajó y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras que los vecinos de la zona, en medio de la conmoción, llamaban a los servicios de emergencias. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar y también intentaron que recupere los signos vitales, pero Peña murió en el lugar.

Tanto el conductor de la camioneta como el del colectivo fueron demorados hasta que se terminaron las pericias en el lugar. En tanto, la causa judicial quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Milagros Rocío Peña, la joven de 23 años que murió atropellada en la zona oeste de Rosario

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde la joven estudiaba la Licenciatura en Enfermería, difundió un comunicado. “Informamos con profundo dolor el fallecimiento de Milagros Rocío Peña, estudiante de nuestra casa de estudios. Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros”, expresó la institución.

La joven de 23 años era hija única y además de estudiar enfermería, trabajaba para ayudar económicamente a su madre, Graciela, que sufre de problemas de salud, de acuerdo a lo que publicó el portal Rosario 3. Ambas vivían juntas en el barrio de Belgrano, en la zona del accidente.