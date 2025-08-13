Río Negro: un hombre encapuchado prendió fuego una camioneta que perteneció a un exjugador de Boca

Un hombre encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta que se encontraba en la vía pública en el centro de Roca, en Río Negro, durante el fin de semana, en una secuencia que quedó filmada. Tras una investigación se conoció que la Ford Raptor de alta gama había pertenecido a Marcos Rojo, exjugador de Boca que está en Uruguay para enfrentar con Racing a Peñarol.

Según informó el medio local El Diario de Río Negro, el incidente ocurrió sobre la calle Maipú, a metro de San Martín, y conmocionó a los vecinos de Roca. Testigos del hecho relataron que el autor llegó caminando, roció el vehículo con nafta y lo encendió. Así, provocó una explosión que derivó en un muro de llamas, el cual incluso afectó su propia cara antes de escapar corriendo hacia el sector norte de la ciudad.

Intervinieron en el asunto efectivos de bomberos y de emergencias, quienes apagaron las llamas con un matafuegos. Sin embargo, la camioneta terminó completamente destruida y su estructura se derritió, mientras lo único que permaneció fue el chasis.

Por el momento, las autoridades policiales no pudieron identificar al quemacoches ni los eventuales motivos por los cuales habría realizado el ataque. También se desconoce si se trató de una agresión directa contra el dueño o un hecho aislado.

Imágenes de la camioneta tras el ataque Diario de Río Negro

El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando el actual dueño de la camioneta estaba en un local nocturno, mientras el vehículo se encontraba estacionado. En este contexto le comunicaron que su coche había sido agredido y asistió al lugar.

Si bien la camioneta aun está a nombre de Rojo porque no se realizó la transferencia, su propietario es un vecino de Roca.

Tal como informó LA NACION, un hecho similar tuvo lugar un mes atrás en Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, cuando un quemacoches atacó dos vehículos en la intersección de las calles Cuenca y Génova, y se dio a la fuga. El siniestro involucró a dos vehículos: un Volkswagen T-Cross gris, dominio JIC705, y una Fiat Dobló blanca, dominio PBI312, los cuales fueron consumidos por las llamas. Por medio de las cámaras de seguridad de un edificio quedó registrado el episodio y cómo el agresor tiró líquido inflamable sobre los autos.