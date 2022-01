Robaron más de 300 placas de bronce de tumbas del Cementerio Israelita de La Tablada y la AMIA denunció “la inacción de las autoridades”

En la mañana de este domingo, el Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, amaneció con la noticia del robo de más de 300 placas de bronce. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), responsable de la administración del lugar, denunció el hecho y apuntó contra la cartera de Seguridad provincial y la Municipalidad por “la indiferencia” y “la inacción de las autoridades”.

“A pesar de las numerosas denuncias efectuadas en sede policial, y a pesar de los reiterados e infructuosos reclamos elevados ante las autoridades del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para que cumplan con su deber de brindar la correspondiente protección, la institución lamenta tener que informar que la falta de atención a las exigencias puestas de manifiesto ha generado, durante este fin de semana, una nueva intromisión de desconocidos con fines de cometer robos y destrozos en el lugar”, publicó la AMIA, en un comunicado.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la institución, Ariel Eichbaum, mostró su preocupación por una situación que es recurrente a raíz de un camino por donde ingresan los criminales. “Desde AMIA hemos denunciado en incansables ocasiones la falta de seguridad. Hemos señalado que dentro del predio hay una calle intermedia que divide las denominadas ‘parte nueva’ y ‘parte vieja’ del cementerio, que es por la que se ha producido el reiterado ingreso de los delincuentes”, explicó.

“Desde hace años existe una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante del municipio de La Matanza para la cesión de esta calle intermedia a AMIA. Su demora en la implementación es inadmisible, como lo es la indiferencia de las autoridades ante esta situación que tanta consternación nos produce. Ante cada reclamo por el abandono y la ausencia de control, no hemos obtenido respuestas”, agregó Eichbaum.

Así, AMIA exige que se investigue en qué circunstancias se produjeron los hechos “para poner fin a los actos de profanación perpetrados”. Con anterioridad, ya se produjeron este tipo de violaciones dentro del cementerio.

“Resulta inadmisible que, sin haberse encontrado aún respuesta, continúen efectuándose este tipo de delitos, especialmente si se tiene en cuenta el carácter sagrado y religioso del lugar”, expresaron las autoridades de la institución, e interpelaron a la cartera de Seguridad bonaerense ante la falta de acción.

“En el marco de la situación de indefensión existente y ante la inacción de las autoridades, la Comisión Directiva de AMIA decidió recientemente comenzar con un importante y costoso plan de obras a efectos de mejorar aspectos de infraestructura y seguridad en el predio. Ante el nuevo ataque cometido, se suma el agravante que, a causa del comienzo de estas obras, la institución solicitó expresamente a las autoridades, días atrás, que refuercen la seguridad en el lugar”, resaltaron en el escrito.

Además, destacaron que, en el interior del cementerio, hay un destacamento de la Policía Bonaerense. “No le ha dado la correspondiente relevancia a las cuantiosas denuncias efectuadas. Hasta el momento, no solo no ha respondido adecuadamente en la prevención de los robos, sino que la asignación de su personal es cada vez menor. Hasta donde se ha relevado, el destacamento se encontraba este fin de semana sin efectivos”, denunciaron.

El comunicado completo

