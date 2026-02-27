Cuatro ladrones irrumpieron en una concesionaria y amenazaron con matar a una pequeña niña frente a los empleados

El asalto comenzó en pocos segundos. Un hombre armado entró primero a la oficina de la concesionaria y apuntó directo a los empleados; detrás de él, las cámaras registraron cómo otros tres cómplices avanzaban hacia el local desde el playón exterior. La secuencia quedó grabada en alta definición y muestra el inicio del violento robo que ocurrió este jueves, en una concesionaria de González Catán, en La Matanza y que incluyó amenazas a una pequeña niña.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 16.00, cuando los cuatro ladrones asaltaron la concesionaria a punta de pistola.

La cámara de seguridad dispuesta en el interior de la oficina captó el violento robo y registró a la totalidad de los asaltantes que ingresaron al local, permitiendo que sean identificados por las autoridades a cargo de la investigación del hecho.

Asalto llevado adelante por cuatro ladrones en una concesionaria de González Catán

“Tirate al piso, dale. Callate la boca”, se escuchó exigir al agresor vestido con remera azul a la mujer de cabello rubio, mientras que ya se encontraba tumbado boca abajo otro de los trabajadores asaltados.

Pistola en mano y propinando patadas y zamarreos, el delincuente le exigió a la mujer que entregue el dinero guardado en la oficina.

La situación escaló en violencia cuando otros tres ladrones armados ingresaron a la oficina, trayendo a la fuerza consigo a otro de los trabajadores del comercio, quien llevaba en brazos a una pequeña de no más de dos años de edad.

“Dame la plata que te vuelo la cabeza”, le dijo uno de los ladrones al padre de la niña, mientras el asaltado intentaba explicar que el dinero se encontraba en uno de los autos.

En un acto de crueldad carente de humanidad, por la violencia y la falta de empatía, el asaltante de remera azul y gorro de pescador amenazó con disparar contra la niña y le apuntó a la cabeza. Mientras sus compañeros hurgaban los cajones y bolsos en busca de efectivo y objetos de valor.