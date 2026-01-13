Robó un gran farol de un cementerio, lo filmaron cargándolo y terminó detenido

La escena no pasó desapercibida para las cámaras del sistema 911: un hombre se descolgaba de un paredón de más de 2 metros de altura y caminaba por las calles de barrio Alto Alberdi cargando un farol de gran tamaño, arrancado del Cementerio San Jerónimo. Lo que parecía una imagen insólita se convirtió en la clave para que la Policía lo detuviera minutos después.

El episodio ocurrió en las últimas horas, cuando el sistema de monitoreo detectó al sospechoso en la esquina de Monseñor de Andrea y Tablada en uno de los laterales del cementerio. Según informaron fuentes policiales, instantes antes había saltado desde los techos del cementerio con la luminaria en sus manos.

Con esos datos, se montó un operativo en la zona y el hombre fue interceptado en calle Cayetano Silva 650. Allí se procedió a su control y posterior aprehensión. El farol, de grandes dimensiones, fue secuestrado y trasladado junto con el detenido a la sede policial.

El comisario Gerardo Farías explicó que la intervención se originó “por la base de cámara”, tras advertir la maniobra del sujeto. “Observa un sujeto que salta de los techos del cementerio San Jerónimo por la calle Monseñor de Andrea. Ha llevado un elemento, iluminaria. Se realiza el operativo en el sector, Cayetano Silva. Se procede al control y aprensión del sujeto”, detalló.

El procedimiento fue remitido a Tribunales II y el hombre quedó a disposición de la Justicia. La Policía difundió la imagen del farol recuperado, que había sido arrancado del interior del cementerio y presentaba cables cortados.

El Cementerio San Jerónimo, situado en el corazón de la ciudad, es uno de los más antiguos y emblemáticos de Córdoba. Sus instalaciones cuentan con luminarias de gran porte que forman parte del patrimonio histórico del lugar, por lo que el robo generó preocupación entre las autoridades encargadas de su conservación.

Desde la Policía destacaron la importancia del sistema de cámaras del 911, que permitió detectar el movimiento sospechoso y actuar de inmediato. “Este tipo de tecnología es clave para prevenir delitos y dar respuesta rápida”, señalaron voceros de la fuerza, que recordaron que el monitoreo funciona las 24 horas y está conectado con las patrullas en toda la ciudad.