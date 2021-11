Rosario: a tres días del brutal ataque, el hombre que agredió con un hacha a otro en la calle fue internado en un psiquiátrico

El joven de 26 años que el martes, en la ciudad de Rosario, atacó con un hacha a un hombre de 63 en plena vía pública fue sometido ayer a una audiencia en el marco de la causa que se caratuló como intento de homicidio. La Justicia determinó que sea internado en una institución psiquiátrica con custodia para que una junta médica evalúe su salud mental y corrobore si es imputable o no.

La audiencia, presidida por el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu, se realizó por videoconferencia y en ella se imputó a Leonardo M. por el delito de tentativa de homicidio en calidad de autor, según informó hoy el diario La Capital.

La defensa de acusado había previamente argumentado que la salud mental del acusado no le permitía comprender la criminalidad de sus actos, por lo que no debía realizarse la audiencia, pero su pedido fue rechazado.

El juez Urrechu dispuso la medida cautelar de internación en institución psiquiátrica por el plazo de ley con custodia permanente a cargo del servicio penitenciario. Además de ordenar una junta médica psiquiátrica que determine si el acusado “comprende la criminalidad de sus actos”.

El hecho

El martes pasado al mediodía, Juan, de 63 años, caminaba por Marcos Paz y San Nicolás, en la ciudad de Rosario, cuando Leandro M. se abalanzó hacia él, lo atacó con un hacha y le provocó una importante herida en la frente. Luego se dio a la fuga en una bicicleta.

El joven fue detenido por personal de la Brigada Motorizada en la pensión donde vive (lugar en que se secuestraron una bicicleta que utilizaba para trabajar en una aplicación de delivery y un hacha) y quedó en dependencias de la comisaría 2ª.

Tras el ataque, la víctima recibió diez puntos de sutura en la herida de la frente. Una tomografía reveló que no padeció daño cerebral ni en la masa encefálica.

Según declaró esta semana Juan a un canal de televisión, el atacante no es un desconocido para la familia de la víctima: era repositor en el mismo supermercado donde Juan tenía una verdulería.

“Estoy bien, me duele por momentos. Pero la verdad es que volví a nacer. Me pegó de atrás, no lo reconocí. Después me dijo: ¿te acordás de mí? Y ahí le conocí la voz. Nunca había tenido una discusión con él”, explicó el hombre aunque sí reconoció que “hubo un problema de polleras” entre el agresor y uno de sus dos hijos.